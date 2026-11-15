افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية نجريج بـ 290 مليون جنيه

افتتحت وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية محطة معالجة الصرف الصحي بنيجريف بتكلفة 290 مليون جنيه لتمويل البنك الدولي والبنك الآسيوي لخدمة 47 ألف مواطن.

أقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية احتفالا لافتا بافتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية نجريج بمركز بسيون في محافظة الغربية. وقد اشتمل هذا الحدث الهام على مشاركة رسمية مكثفة تجمع بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية لتقديم مرافق حديثة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمناطق الريفية. يأتي هذا الافتتاح في إطار الخطة الوطنية الشاملة لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية.

التكلفة التمويلية والجهات الداعمة للمشروع

تم تمويل مشروع محطة نجريج بالكامل من خلال قروض ميسرة مقدمة من جهات مالية دولية مرموقة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 290 مليون جنيه مصري. وقد قدم البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، مما يعكس الثقة العالية في برامج التنمية المستدامة في مصر. يندرج هذا المشروع بشكل مباشر ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، الذي يستهدف معالجة التحديات البيئية والصحية في القرى المصرية. الطاقات التشغيلية ومكونات المحطة الحديثة Also read آخر موعد لصرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2026.. قائمة الأسعار

تم بناء المحطة على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 فدان، وتتميز بتصميم هندسي متطور يعتمد على نظام المعالجة البيولوجية المتتابعة (SBR) لضمان أعلى معايير النظافة. تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 6 آلاف متر مكعب من المياه اليومية، فيما تصل الطاقة التشغيلية الفعلية التي يمكنها معالجتها إلى 4500 متر مكعب يوميًا. تستفيد من هذه الطاقة النظيفة نحو 47 ألف مواطن مقيم في تسع قرى مجاورة، مما يحقق نقلة نوعية في جودة الحياة لهذه المجتمعات.

المكونات التقنية وأنظمة الرقابة الذكية

تضم محطة نجريج منظومة متكاملة وعالية التقنية تشمل أحواض المعالجة البيولوجية وأحواض الترسيب، إلى جانب أحواض مخصصة لتركيز الحمأة وتجفيفها بشكل آمن. كما زودت المحطة بمنظومة حقن الكلور لضمان التعقيم الكامل، ومبنى مخصص لنوافخ الهواء يحتوي على 7 وحدات تشغيلية لضمان كفاءة العملية البيولوجية. كما يوجد مولد كهربائي احتياطي بقدرة 800 ك.ف.أ لضمان استمرارية العمل، وغرفة تحكم ومراقبة متطورة تعمل بنظام (SCADA) لمراقبة الأداء لحظة بلحظة.

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التزامات الجودة ورؤى المسؤولين التنفيذيين

خلال الجولة التفقدية، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات المرافق التي تنفذها الدولة المصرية. وشددت الوزيرة على أهمية الحفاظ على الكفاءة الفنية والتشغيلية لهذه المنشآت بعد دخولها الخدمة لضمان استدامتها وطول عمرها الافتراضي. وحضر الافتتاح كل من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان عن المحافظة.

المستفيدين والتأثير الاجتماعي للمحطة الجديدة

يهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول مستدامة لأزمات الصرف الصحي في الريف المصري، حيث ستستفيد تسع قرى من خدمات المعالجة الحديثة التي توفرها المحطة. تمكنت وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية من الاطلاع المباشر على مكونات المشروع ومراحل التشغيل المختلفة، والتحقق من جاهزيته لتلبية احتياجات السكان. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحسين صحة المواطنين وحماية البيئة من الملوثات الناتجة عن الصرف غير المعالج.