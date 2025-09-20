افتتاح مشاريع صناعية جديدة في منطقة القنطرة غرب: دفعة قوية للاستثمار والتنمية

شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية افتتاح مشاريع صناعية جديدة بحضور رئيس الوزراء، في إطار خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تتضمن المشاريع استثمارات ضخمة من عدة دول في قطاعات متنوعة، مما يوفر آلاف فرص العمل ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

في زيارة رسمية لمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاد ية لقناة السويس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم افتتاح عدد من المشاريع التنموية والصناعية الجديدة. بدأت الاحتفالية بعرض فيديو تسجيلي سلط الضوء على منطقة القنطرة غرب الصناعية كمركز إقليمي للصناعات النسيجية والغذائية، مبرزاً موقعها الاستراتيجي على مساحة 19 كيلومتر مربع، ودورها كحلقة وصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر.

الفيديو استعرض أيضاً تجهيزات المنطقة الداعمة للاستثمار، حيث اكتملت المرحلة الأولى على مساحة 4 كيلومترات مربعة، وتضمنت أعمال تحسين التربة، وتأسيس شبكة طرق داخلية، ومحطات للمرافق كالمياه والكهرباء والصرف الصحي. كما تم الانتهاء من تجهيز 981 ألف متر مربع للمشاريع، مع بناء بنية تحتية متطورة شملت محولات كهرباء ومحطات معالجة للصرف الصحي والمياه والغاز. المنطقة تستقطب استثمارات من سبع دول، منها مصر والصين وتركيا وألمانيا واليونان وباكستان وتايلاند، بقيمة تتجاوز مليار و55 مليون دولار، موجهة لقطاعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس والحقائب والخدمات اللوجستية ومعدات الدواجن والتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية. تضم المنطقة حالياً 40 مشروعاً توفر نحو 55.6 ألف فرصة عمل، ومساحة المشروعات المتعاقد عليها تصل إلى 2.47 مليون متر مربع. شهدت الفترة الماضية وضع حجر الأساس لمشاريع صينية وتركية وتايلندية، منها مشروع شركة هنجشنج الصينية للمنسوجات، ومشروع إرغولو جارمينت التركي للملابس الجاهزة، ومشروع هينيواي الصينية لحقائب السفر، ودي سيتا الصينية للملابس الجاهزة، وهاي تك التايلاندي للملابس. \وخلال الحفل، ألقى كل من تشن سونجفو، رئيس مجلس إدارة شركة هنج شنج الصينية للمنسوجات، ونور الدين أوروجلو، رئيس مجلس إدارة شركة أوراجلو التركية، كلمات استعرضا فيها تفاصيل مصانعهما الجديدة، بما في ذلك مراحل التنفيذ والإنتاج والتوسعات المستقبلية. أعرب تشن سونجفو عن تقديره لدعم الحكومة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن المشروع أنجز في 14 شهراً، وأن المرحلة الثانية ستنتهي في 2026. وصف الحدث بأنه لحظة فارقة في التعاون الصناعي بين مصر والصين، مؤكداً على اختيار مصر لموقعها المتميز بين القارات، ودعم الحكومة، والاتفاقيات الدولية، ووفرة الموارد البشرية. كشف أن استثمارات المشروع تزيد عن 50 مليون دولار، ويوفر نحو 2500 فرصة عمل، معتبراً أن التكنولوجيا المتقدمة والصديقة للبيئة ستساهم في جودة المنتج المصري وتحقيق رؤية مصر 2030. من جانبه، رحب نور الدين أوروجلو بالحضور، مشيراً إلى تاريخ شركة أوراجلو العالمية، وتوسعها في مصر منذ 2007. ذكر أن عدد العاملين بالشركة في مصر ارتفع إلى 10 آلاف، وزادت استثماراتها إلى 450 مليون دولار، وحجم مبيعاتها إلى 350 مليون دولار





