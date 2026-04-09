افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا

افتتح الدكتور محمد العقبي والدكتور وجيه العسكري وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الدلتا التكنولوجية في قويسنا، المنوفية. ويهدف المشروع إلى تعزيز الوعي الاجتماعي وتقديم الدعم للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال حزمة من الخدمات المتكاملة.

افتتح الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور وجيه العسكري، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، مقر وحدة التضامن الاجتماعي ب جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، محافظة المنوفية . وقد حضر الافتتاح الدكتور محمد وطني، استشاري بالمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وعدد من الشخصيات الهامة.

قام الدكتور العقبي برفقة الدكتور العسكري والحضور بجولة تفقدية داخل مقر الوحدة، حيث اطلعوا على التجهيزات والخدمات التي ستقدمها الوحدة للطلاب وكافة العاملين بالجامعة. شملت الجولة الاطلاع على المكاتب، وقاعات التدريب، والمساحات المخصصة للأنشطة المختلفة، والتأكد من توفر جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات على أكمل وجه. أكد الدكتور العقبي على أهمية هذه الوحدات في تعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم. وقد حرص الدكتور العقبي على نقل تحيات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للحضور والطلاب، مشيراً إلى أن افتتاح هذه الوحدة يأتي في إطار تنفيذ البروتوكولات الموقعة مع الجامعات التكنولوجية، بهدف توسيع نطاق أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي. ويهدف المشروع إلى خدمة الشباب من طلاب الجامعات، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتقديم الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي. يعتبر هذا الافتتاح خطوة مهمة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق أهدافها في مجال التنمية الاجتماعية والشمول الاقتصادي، وتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً من الطلاب.\من جانبه، أكد الدكتور وجيه العسكري على أهمية التعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق أهداف المشروع، مشيراً إلى أن الجامعة ستوفر كافة التسهيلات اللازمة لنجاح عمل الوحدة. وأوضح أن الوحدة ستعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، ومساعدتهم على التغلب على التحديات التي تواجههم في الحياة الجامعية. كما ستعمل الوحدة على توفير فرص التدريب والتأهيل للطلاب، لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الوحدات في تعزيز التوعية بالقضايا الاجتماعية الهامة، مثل الصحة النفسية، ومكافحة العنف ضد المرأة، والتوعية بمخاطر الإدمان. وأشار إلى أن الجامعة تسعى دائماً إلى توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية المختلفة. يعتبر هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للشراكة بين المؤسسات الحكومية والتعليمية، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.\وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية. تشمل هذه الأنشطة التمكين الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل للطلاب، وتقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة. كما تشمل التوعية بالقضايا الاجتماعية الهامة، وتقديم التدريب على المهارات المختلفة، والدعم المباشر للطلاب المحتاجين. يستفيد من هذه الخدمات الآلاف من الطلاب من خلال عدد 43 وحدة تضامن اجتماعي منتشرة في مختلف الجامعات. يمثل هذا المشروع نموذجاً رائداً في مجال العمل الاجتماعي، ويسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك. يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للطلاب، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. يمثل هذا الافتتاح إضافة نوعية لخدمات جامعة الدلتا التكنولوجية، ويعكس حرص الجامعة على توفير أفضل الخدمات لطلابها. يتوقع أن تسهم هذه الوحدة في تحسين جودة الحياة الجامعية للطلاب، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية





