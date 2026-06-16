افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الجيزة لتعزيز حماية الطفل والأم

انطلقت فعاليات افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة في الجيزة بحضور محافظ المحافظة ورئيسة المجلس، لتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة للطفل والأم وتعزيز التعاون مع الهيئات المعنية

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة ، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة و الأمومة ، فرع المجلس القومي للطفولة و الأمومة في مجمع المصالح الحكومية بمدينة الجيزة ، في خطوة تعكس التزام الدولة المتزايد بتعزيز منظومة الرعاية والحماية المقدمة للطفل والأم.

جاء الافتتاح في إطار برنامج شامل يهدف إلى الاستثمار في بناء الإنسان منذ المراحل العمرية المبكرة، مع التركيز على توسيع الخدمات المتخصصة وتسرّع الاستجابة للقضايا المرتبطة بالطفولة والأمومة. خلال الحفل، استعرض المحافظ الأنصاري أهمية الفرع الجديد كإضافة حيوية للنظام الاجتماعي، مشيراً إلى أن الجيزة تدرس إنشاء فروع إضافية في شمالها وجنوبها لتقوية شبكة الحماية وتعزيز الخدمات المقدمة للأسر.

وأكد أن التعاون المستمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الجهات ذات الصلة سيمكن من تنفيذ برامج توعوية ومبادرات تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الأطفال وتعزيز استقرار الأسرة المصرية





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