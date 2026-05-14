افتتاح مقبرتي أمنحتب وساموت بالأقصر بعد عمليات ترميم شاملة لتعزيز السياحة الثقافية

وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرتي أمنحتب وساموت بالبر الغربي في الأقصر بعد انتهاء أعمال ترميم بدأت منذ 2015، مؤكدا على استهداف الوصول لـ 30 مليون سائح وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية.

شهدت مدينة الأقصر العريقة حدثا أثريا بارزا تمثل في قيام السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار وبالتعاون مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بافتتاح مقبرتي أمنحتب المعروف باسم رابويا ومقبرة ابنه ساموت في منطقة الخوخة بالبر الغربي.

جاء هذا الافتتاح بعد رحلة طويلة وشاقة من العمل الدؤوب في أعمال الترميم ورفع كفاءة الموقع لضمان جاهزيته الكاملة لاستقبال الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم. وأوضح الوزير خلال مراسم الافتتاح أن الحفاظ على الآثار وصونها يمثل أولوية وطنية قصوى للوزارة حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استدامة الكنوز الأثرية ونقلها للأجيال القادمة بحالة ممتازة.

كما أشاد الوزير بالدور الكبير الذي قام به فريق العمل بالمجلس الأعلى للآثار الذين خاضوا رحلة عمل ممتدة بدأت منذ عام 2015 واستمرت حتى عام 2026 لتتوج في النهاية بهذا النجاح الباهر في إعادة تأهيل المقبرتين. وقد قام الوزير بتكريم المرممين بمنحهم شهادات تقديرية تعبر عن امتنان الدولة لجهودهم في حماية التراث الإنساني.

وفي سياق متصل أكد شريف فتحي أن استراتيجية الوزارة تسعى لتحويل مصر إلى وجهة عالمية رائدة لدارسي علم المصريات من خلال إنشاء مركز تدريب متخصص يقدم برامج متقدمة تجذب الباحثين من كل دول العالم. كما أشار إلى التوجه نحو تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف بالتعاون مع القطاع الخاص وفق معايير دقيقة تضمن تحسين تجربة السائح وزيادة الموارد المالية مع بقاء الإدارة السيادية للمواقع في يد الدولة.

وكشف الوزير عن تحقيق نمو في القطاع السياحي بنسبة 15.6% خلال الربع الأول من العام الحالي رغم التحديات الإقليمية مؤكدا السعي للوصول إلى 30 مليون سائح عبر تطوير قطاعي الطيران والفندقة. من جانبه شدد محافظ الأقصر على أن المحافظة لن تدخر جهدا في دعم وزارة السياحة لتنويع المنتج السياحي مشيرا إلى أن الأقصر لا تزال تخفي العديد من الأسرار التي يتم اكتشافها تباعا عبر الحفائر.

وأوضح المحافظ أن الاستعدادات للموسم السياحي الذي يبدأ في أكتوبر جارية على قدم وساق مع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالبر الغربي لإنشاء شبكات صرف صحي تهدف إلى خفض منسوب المياه الجوفية التي تهدد المناطق الأثرية. وفيما يخص التفاصيل الفنية للمقبرتين فقد أوضح المسؤولون أنها تعود لعصر الدولة الحديثة وتحديدا الأسرة الثامنة عشرة وتتبع الطراز المعماري على شكل حرف T وهو النمط الشائع لمقابر الأشراف في تلك الحقبة.

وتتميز المقبرتان باحتوائهما على مناظر فنية دقيقة توثق الحياة اليومية في مصر القديمة حيث تظهر مشاهد الزراعة والحصاد وصناعة الخبز والفخار والنبيذ بالإضافة إلى صيد الأسماك والطيور. كما تضم المقابر مشاهد جنائزية وطقوس فتح الفم واحتفالات ومآدب ملكية ومنظر نادر للإلهة رننوتت وهي ترضع طفلا ملكيا.

وقد شملت أعمال التطوير الشاملة رفع الرديم والكشف عن لقى أثرية وتدعيم الأسقف والجدران المتهالكة وترميم النقوش وتطهير الألوان الأصلية لتعود إلى رونقها السابق مع تركيب أنظمة إضاءة حديثة ومنظومة أمنية متطورة لضمان حماية الموقع وتوفير لافتات إرشادية وكتيبات علمية باللغتين العربية والإنجليزية لإثراء تجربة الزائر المعرفية





