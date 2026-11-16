افتتاح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة المصرية لتحسين العدالة

النيابة العامة المصرية تطلق مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع وزارتي التضامن والاتصالات وشركتي أورانج وإي فاينانس لتعزيز خدمات الأسرة وذوي الإعاقة.

افتتحت النيابة العامة المصرية رسمياً مركز بيانات جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ، في خطوة مؤسسية كبرى تهدف إلى رقمنة المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد شاركت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الحفلة الرسمية التي أقيمت للاحتفاء بهذا الإنجاز التقني والقانوني المهم.

شراكة استراتيجية لتطوير العدالة الذكية

تُعد هذه الخطوة تجسيداً عملياً للتعاون المشترك بين النيابة العامة المصرية، ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى شراكات مع شركتي أورانج وإي فاينانس التقنيتين. تهدف هذه الشراكة المتعددة الأطراف إلى تحويل مفهوم العدالة من مجرد إجراء بيروقراطي إلى منظومة ذكية تركز على تيسير حياة الإنسان وصون حقوقه.

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تيسير خدمات ذوي الإعاقة والأوصياء

يركز المركز الجديد بشكل أساسي على تعزيز إتاحة الخدمات لشرائح مجتمعية تحتاج إلى دعم خاص، مثل الأسر التي تتولى رعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتم تسهيل الإجراءات المتعلقة بالولاية على المال إلكترونياً، وتوفير مساعد ذكي عبر تطبيق إلكتروني خاص يسهل على الأوصياء والقيّمين ممارسة مسؤولياتهم القانونية دون مشقة.

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موقف القيادات والوزراء المشاركين

عبّرت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة أن الهدف الجوهري من وراء كل خدمة يتم تطويرها هو جعل حياة الأفراد أكثر يسراً. وأشارت الوزيرة إلى أن التكنولوجيا يجب أن تختصر المشقة وتحفظ الحقوق وتخفف الأعباء عن كاهل الأسر، مما يمثل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والإنسانية.

التقدير للنائب العام وجهوزية التطوير

شملت عبارات الشكر والتقدير من الوزيرة معالي المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، وقيادات النيابة العامة المصرية، وكذلك الزميل رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن هذه الرحلة المؤسسية الإلهام تظهر أن تطوير العدالة لا يتوقف عند مجرد تحديث الإجراءات، بل يمتد ليجعلها أقرب إلى احتياجات المواطن وأكثر استجابة له.