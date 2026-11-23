افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بمشاركة 400 شخصية دولية ومحلية تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير' بالقاهرة الجديدة.

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة صباح يوم 23 نوفمبر 2026 انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، والذي يُعد محطة استراتيجية بارزة في مسار تطوير السياسات العامة المصرية. ويحضر هذا الحدث الهام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وسط حضور مكثف لكبار المسؤولين والفاعلين الدوليين في هذا المجال.

مشاركة دولية واسعة ورموز أممية بارزة

يستضيف هذا الحدث الكبير، الذي ينظمه بالتعاون وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رقما قياسيا في الحضور الدولي، حيث يصل عدد المشاركين إلى 400 شخصية من المسئولين وكبار الخبراء.

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وتتضمن قائمة الحضور عدد من نواب البرلمان، والمحافظين، والسفراء المعتمدين لدى مصر، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات العامة وأكاديميين يمثلون كبرى الجامعات المصرية. ويأتي هذا الحضور استجابة للشعار الرئيسي للمنتدى "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، والذي يعكس التوجه العالمي نحو آليات التكيف مع التحديات الاقتصادية.

ويشرف على تنظيم هذه التظاهرة تحت الرعاية المباشرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مما ي underscores أهمية الملف في الأجندة الوطنية. ويضم الوفد الدولي المتميز شخصيات أممية بارزة مثل جيان- لوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوليد فريد العتباني، المدير الإقليمي بالبنك الدولي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي.

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كما يشارك هاوليانج شو، وكيل الأمين العام والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الذين يمثلون نخبة الخبراء في المجالين الإنمائي والمالي الدولي.

تدشين الإطار الوطني لرؤية الدكتورة مايا مرسي

أطلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التقرير الرسمي الخاص بالإطار الوطني للحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن هذا الحدث ليس محطة عابرة، بل هو ثمرة عقد كامل من الإرادة السياسية المستنيرة التي تقودها القيادة المصرية.

وصفقت وزيرة التضامن الاجتماعي للتحول التاريخي الذي قطعته مصر، حيث ارتقى مفهوم الحماية الاجتماعية من مجرد خدمات إغاثة إلى منظومة وطنية راسخة ومتكاملة تقوم على صون الحقوق والحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن التقرير الجديد يعتمد تعريفا وطنيا دقيقا للحماية الاجتماعية، بوصفها مجموعة شاملة من السياسات العامة والبرامج والآليات المؤسسية التي تنفذها الدولة. ويهدف هذا الإطار إلى الوقاية الفعالة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف آثارها السلبية على الأسر الأكثر تضررا.

وكشف التقرير أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرة الأفراد على الصمود في وجه الصدمات، بما يسهم بشكل مباشر في تنمية رأس المال البشري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وحماية الأفراد من مخاطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي.

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تمويل مستقل والتزام أممي بتعزيز الصمود

عبّر هاوليانج شو، وكيل الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن خالص التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتورة مايا مرسي بمناسبة انعقاد هذه النسخة التاريخية، مشددا على التزام البرنامج الثابت بدعم مصر.

وأوضح أن شراكة البرنامج الممتدة مع وزارة التضامن الاجتماعي ركزت بشكل كبير على دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، مع إعطاء أولوية خاصة للنساء، لتعزيز فرص حصول الجميع على المهارات والتمويل والفرص المولدة للدخل.

من جانبه، التزمت هيئات ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وشركاء القطاع الخاص بتحمل التكاليف المالية للمنتدى بالكامل. ويأتي هذا القرار تأكيدا لخطة التقشف الحكومي وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية.

وسيستمر المنتدى في مناقشة مجموعة من القضايا الاستراتيجية على مدار يومي 23 و24 نوفمبر 2026، والتي تشمل التحويلات النقدية الموجهة للطفولة، والحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم، ودعم المسنين وذوي الإعاقة، وتطوير نظم الاقتصاد الرعائي.