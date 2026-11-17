المحافظ إسماعيل محمد كمال يفتتح ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين لإعادة التأمين بمشاركة خبراء دوليين لمناقشة استراتيجيات تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات.

في خطوة لتعزيز المكانة الاقتصادية والتنموية لمصر على الخارطة العالمية، افتتح اللواء إسماعيل محمد كمال ، محافظ جنوب سيناء، فعاليات ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين. يعقد هذا الحدث المرموق في مدينة شرم الشيخ تحت شعار استراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية، بمشاركة نخبة من قيادات الصناعة.

كيفية عمل الملتقى وأهدافه الاستراتيجية

يأتي تنظيم ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين كمنصة رئيسية لجمع خبراء الصناعة من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. يهدف الملتقى إلى مناقشة التحديات المعقدة التي تواجه قطاع التأمين بشكل مباشر، واستشراف آفاق تطوير هذه الخدمات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية السريعة في العالم.

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تمثل استراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد جوهر النقاشات في هذا الحدث، حيث تسعى المناقشات إلى تقديم حلول عملية لمواجهة التقلبات العالمية. يتناول الملتقى كيفية استخدام أدوات متقدمة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الأنشطة الإنتاجية والخدمية في ظل الأزمات المحتملة.

مواقف الجهات الفاعلة والرعاية الرسمية

يُعقد ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين تحت الرعاية الرفيعة لدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للرقابة المالية. تعمل هذه الجهات الرقابية والتنفيذية على ضمان أعلى معايير الجودة والنزاهة في مناقشات القطاع المالي والتأميني.

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تتولى شركة مصر للتأمين الرعاية الرئيسية الحصرية لهذا الملتقى الهام، بينما ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري. يعبر اللواء إسماعيل محمد كمال عن تشجيعه الكبير لجهود اتحاد شركات التأمين المصرية، مشيداً بدورها في تعزيز مكانة مصر على خريطة المؤتمرات الدولية الكبرى.

الآثار الواقعية والتطورات المستقبلية للمجتمع

تركز جلسات الملتقى على محاور حيوية مثل تطوير منظومة التأمين الطبي وتحقيق استدامتها، والإدارة الاستباقية للمخاطر. يستفيد القطاع من الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتحسين دقة التقييم وتقليل الهدر، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصادات الوطنية والإقليمية على المدى الطويل.

يتطلع المشاركون إلى تسفر جلسات الملتقى عن توصيات عملية ورؤى قابلة للتطبيق فوراً، تسهم في تطوير صناعة التأمين بشكل ملموس. يؤكد محافظ جنوب سيناء على أهمية دعم استضافة المؤتمرات الدولية في شرم الشيخ، نظراً لموقعها الاستراتيجي ومقوماتها السياحية المتميزة التي تشجع على الاستثمار.

تسهم هذه الجهود في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، مما يخلق بيئة مواتية لنمو قطاع الخدمات. يتمنى اللواء إسماعيل محمد كمال للمشاركين إقامة طيبة وملتقى ناجحاً، مع التركيز على حماية الاستثمارات وضمان مرونة اقتصادية قوية في المستقبل.