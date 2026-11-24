تحقق الاقتصاد المكسيكي أسرع وتيرة نمو منذ 2023 بارتفاع الناتج المحلي إلى 3.3% في الربع الثالث، مدعوماً بطفرة في صادرات معدات الذكاء الاصطناعي وقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة، وسط تفاؤل بشأن اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.

في تطور اقتصاد ي مهم، سجل اقتصاد المكسيك وتيرة توسع سريعة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ معدل النمو السنوي 3.3%. يأتي هذا الإنجاز ليسجل أسرع وتيرة توسع يشهدها ال اقتصاد المكسيكي منذ عام 2023، مدعوماً بعوامل هيكلية وقائية رئيسية.

وقد قام معهد الإحصاء الوطني المكسيكي بمراجعة تقديراته النهائية للناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ليرفعها من القراءة الأولية البالغة 3.2% إلى 3.3%، متجاوزاً بذلك معدل 2.2% المسجل في الربع الثاني. ويبرز أداء الصادرات كمحرك أساسي لهذا النجاح، حيث قفزت الشحنات المكسيكية إلى الخارج بنحو 38% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع توجه الغالبية العظمى منها إلى الولايات المتحدة.

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صادرات الذكاء الاصطناعي والبيزو المكسيكي

وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات معدات الكمبيوتر المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استفادة المصدرين من التراجع الأخير في قيمة البيزو المكسيكي أمام الدولار الأمريكي، مما عزز القدرة التنافسية للمنتجات المكسيكية في الأسواق العالمية. وعلى مستوى القطاعات الداخلية، تصدر قطاع الخدمات معدلات النمو بزيادة قدرها 1.2% على أساس فصلي، تلاه الإنتاج الصناعي بنمو 0.4%، ثم النشاط الزراعي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.3%.

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وتعمل هذه المؤشرات في تزامن وثيق مع تحركات دبلوماسية لاقتراب وجهات النظر التجارية بين مكسيكو سيتي وواشنطن، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول قرب التوصل إلى اتفاق تجاري، مما يعزز الثقة في استقرار البيئة الاقتصادية للاستثمار طويل الأمد.