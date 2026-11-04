اقتصاد الفضاء يتجاوز الـ600 مليار دولار.. سبيس إكس تقود ثورة الاستثمار

تقارير جديدة تكشف نمو اقتصاد الفضاء العالمي ليلامس 600 مليار دولار وسط سيطرة الشركات الخاصة على عمليات الإطلاق وتصدر سبيس إكس قائمة المزودين للخدمات الفضائية.

أظهرت تقديرات جديدة حول حجم الاقتصاد الفضائي العالمي اقتراب إيراداته السنوية من حاجز الـ600 مليار دولار، في تحول جوهري يعكس انتقال الأنشطة الفضائية من نطاق الاستكشاف العلمي والتنافس الحكومي إلى صناعة تجارية واسعة النطاق. يأتي هذا التوسع الكبير مدفوعًا بالطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والملاحة ورصد الأرض، بالإضافة إلى التدفقات الاستثمارية الخاصة نحو تطوير الأقمار الصناعية وإطلاقها واستثمار البيانات التي توفرها.

تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الواردة في تقريرها "اقتصاد الفضاء بالأرقام 2026"، إلى أن الإيرادات العالمية المرتبطة بالأنشطة الفضائية تراوحت بين 550 و600 مليار دولار خلال عام 2025، تبعًا لاختلاف نطاق القياس ومنهجيات احتساب حجم السوق. وبهذا المستوى، يقترب اقتصاد الفضاء من صناعة أشباه الموصلات التي بلغت قيمتها نحو 620 مليار دولار في عام 2024، مما يبرز مكانته كقطاع اقتصادي صاعد يؤثر بشكل مباشر على الهيكل التجاري العالمي.

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توسيع نطاق التطبيقات التجارية

لا تقتصر الأنشطة الفضائية الآن على تصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية وتجهيزها للإطلاق إلى المدار، إذ باتت الخدمات والتطبيقات القائمة على توظيف البيانات والإشارات الفضائية تمثل الجزء الأكبر من النشاط التجاري. تعتمد هذه العمليات اليومية للشركات والمؤسسات والحكومات على البنية التحتية الفضائية التي تجاوزت دور الأقمار الصناعية التقليدي لتشمل تحديد المواقع وتتبع حركة السفن والطائرات.

كما يمتد تأثير هذه التقنيات ليشمل دعم إدارة سلاسل الإمداد والتنبؤ بالطقس ومراقبة المحاصيل الزراعية ورصد مخاطر الكوارث الطبيعية. يكشف ذلك عن اتساع نطاق القيمة الاقتصادية للفضاء، من البنية التكنولوجية اللازمة للوصول إلى المدار، إلى منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي أصبحت قطاعات مختلفة تعتمد عليها في أداء أعمالها اليومية بكفاءة أعلى.

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قفزة في استثمارات رأس المال المخاطر

لم تعد شركات الفضاء الناشئة تعتمد فقط على الوعود التكنولوجية لجذب رؤوس الأموال، إذ بات المستثمرون يوجهون اهتمامهم بصورة متزايدة إلى الشركات التي بدأت تحويل أنشطتها إلى نماذج أعمال قادرة على تحقيق عوائد تجارية. بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة في شركات الفضاء حول العالم 23 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2026، مسجلًا أكثر من ضعف مستواه خلال الفترة السابقة، وفقًا لتقرير صادر عن شركتي "سيرافيم" و"ريلم إنشورانس".

أسهم إدراج شركة "سبيس إكس" في البورصة خلال يونيو في توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالقطاع، كما دفع صناديق رأس المال المخاطر إلى البحث عن شركات فضائية أخرى تمتلك فرصًا لتحقيق عوائد مماثلة. تتوزع التدفقات الاستثمارية على مجالات متعددة، من بينها تقنيات مراقبة الأرض وتحليل بيانات الأقمار الصناعية، وتصنيع المكونات وتطوير سلاسل توريد الأقمار، فضلًا عن مشروعات التصنيع داخل المدار.

هيمنة الشركات الخاصة على عمليات الإطلاق

تكشف بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن ارتفاع عدد الأقمار الصناعية العاملة حول الأرض إلى أكثر من 14 ألف قمر بنهاية 2025، مع اقتراب العدد من 15 ألفًا بحلول منتصف 2026. سجلت عمليات الإطلاق الفضائي مستويات غير مسبوقة خلال 2025، بعدما نفذت 296 عملية حملت إلى المدار 4434 قمرًا صناعيًا، وفق تقرير جمعية صناعة الأقمار الصناعية الأمريكية الصادر في مايو 2026.

يبرز التحول في هيكل الصناعة من خلال تنامي حصة الشركات الخاصة، التي باتت مسؤولة عن 88% من الأقمار الصناعية التي أُطلقت خلال 2025، مقابل نحو 23% فقط في 2010. تشتد المنافسة في سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مع تنامي الاعتماد على شبكات المدار الأرضي المنخفض التي تتيح تقليص زمن وصول الإشارة مقارنة بالأنظمة التقليدية.

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تصدر ستارلينك سوق الاتصالات الفضائية

تحتل "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" موقع الصدارة في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بفضل شبكتها الواسعة، إذ تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيرادات الخدمة بنحو 11.4 مليار دولار خلال 2025. كانت هذه الإيرادات مدفوعة بزيادة أعداد المشتركين واتساع نطاق الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، مما يعزز من قدرة الشركة على توسيع حضورها في الأسواق العالمية.

امتد نمو السوق إلى قاعدة المستخدمين والعوائد؛ فقد ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الفضائي عالميًا بنسبة 62% خلال 2025، متجاوزًا 10 ملايين مشترك. بينما سجلت إيرادات خدمات الاتصالات الفضائية عريضة النطاق زيادة بنحو 16%، وفقًا لبيانات جمعية صناعة الأقمار الصناعية، مما يعكس تحولًا جذريًا في كيفية وصول الخدمات الرقمية إلى المناطق النائية والبيئات البحرية والجوية.