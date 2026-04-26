اقتحام مسلح لفندق واشنطن هيلتون أثناء حفل جمعية مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب

شهد فندق واشنطن هيلتون حالة من الذعر بعد اقتحام رجل مسلح بالأسلحة النارية والأدوات الحادة حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس السابق دونالد ترامب. تم إجلاء ترامب وتوقيف المهاجم، وتجري التحقيقات لتحديد دوافعه.

شهدت قاعة فندق واشنطن هيلتون ، مساء السبت، حالة من الذعر والفوضى العارمة بعد اقتحام رجل مسلح بالأسلحة النارية والأدوات الحادة ردهة الفندق، وذلك في الوقت الذي كان فيه حفل عشاء سنوي ل جمعية مراسلي البيت الأبيض يقام، بحضور شخصيات بارزة من بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب .

وبحسب روايات شهود العيان، فقد اندفع المهاجم بشكل مفاجئ نحو قاعة الرقص الرئيسية، مما أثار حالة من الهلع بين الحاضرين. وقد أدى هذا التصرف إلى مواجهة مباشرة ومتوترة بين المهاجم وعناصر الخدمة السرية المكلفة بتأمين الرئيس ترامب والضيوف. سارع الضيوف إلى الاحتماء تحت الطاولات والكراسي، في محاولة يائسة لتجنب أي إصابات محتملة، بينما تردد دوي إطلاق نار في أرجاء القاعة، مما زاد من حالة الرعب والفوضى.

وقد تعاملت قوات الأمن والخدمة السرية بسرعة وفعالية مع الموقف، حيث تم إجلاء الرئيس ترامب على الفور من المنصة إلى مكان آمن بعيدًا عن الخطر. وفي الوقت نفسه، تمكنت الشرطة من القبض على المهاجم، الذي تبين لاحقًا أنه كان نزيلًا في الفندق. ومن المقرر أن يمثل المهاجم أمام المحكمة يوم الاثنين لمواجهة التهم الموجهة إليه. أكدت السلطات أن الرئيس ترامب لم يصب بأي أذى نتيجة لهذا الحادث المؤسف.

وفي أول تعليق له بعد الحادث بساعتين، قال الرئيس ترامب: 'عندما يكون لديك تأثير كبير، فإنك تجذب أعداءً... يبدو أن هذا الشخص كان يعمل بمفرده'. هذا التصريح يعكس إدراكه للتهديدات التي قد تواجهه بسبب منصبه السابق وتأثيره السياسي المستمر. التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم تصرف بمفرده، ولكن الشرطة لم تكشف حتى الآن عن دوافعه الحقيقية أو الهدف من هذا الهجوم الجريء.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كان هناك أي متورطين آخرين. كشفت مصادر إعلامية موثوقة، وعلى رأسها شبكة CNN، عن هوية المشتبه به، وهو كول توماس ألين، يبلغ من العمر 31 عامًا، ويقيم في ضاحية تورانس بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتشير السجلات العامة وملفه الشخصي على منصة LinkedIn إلى أن ألين يعمل مدرسًا بدوام جزئي في شركة متخصصة في تقديم الدروس الخصوصية.

كما أنه يتمتع بخلفية أكاديمية قوية، حيث تخرج من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا المرموق عام 2017 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. ثم واصل تعليمه العالي وحصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يُعرف ألين بنشاطه في مجال تطوير ألعاب الفيديو، حيث قام بنشر لعبة مستقلة عبر منصة Steam، وكان يعمل حاليًا على مشروع لعبة جديدة. هذه المعلومات تشير إلى أن ألين شخص ذكي وموهوب، ولكنها لا تقدم تفسيرًا واضحًا لدوافعه وراء هذا الهجوم.

كما أظهرت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن ألين تبرع بمبلغ 25 دولارًا لحملة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في أكتوبر 2024. وقد ظهر ألين أيضًا في تقرير إعلامي خلال فترة دراسته الجامعية، وذلك لتطويره نموذجًا أوليًا لفرامل طوارئ للكراسي المتحركة، مما يعكس اهتمامه بالمشاريع التقنية التي تهدف إلى تحسين حياة الآخرين. التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كانت هناك أي علاقة بين هذه الأنشطة والهجوم الذي قام به.

السلطات تحاول فهم كيف تمكن ألين من الوصول إلى موقع بهذا المستوى من التأمين، وما هي الثغرات الأمنية التي سمحت له بذلك. هذا الحادث يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية المتبعة في الفنادق والأماكن التي تستضيف شخصيات مهمة





