أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف أكبر مستوطنة سكنية من عصور ما قبل التاريخ في الصحراء الغربية، يرجح عمرها نحو 8500 عام في واحة الفرافرة.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، يوم الأحد، عن الكشف الأثري البارز الذي تم توسط بعثة مصرية إيطالية مشتركة في واحة الفرافرة ، ضمن مشروع عصور ما قبل التاريخ. أكد هذا الإعلان عن اكتشاف بقايا مستوطنة سكنية ضخمة، والتي يرجح أن عمرها التاريخي يعود إلى نحو 8500 عام، مما يضعها ضمن أهم الاكتشافات في منطقة الصحراء الغربية.

أضخم تجمع سكني عتيق في الصحراء الغربية

صنف المجلس الأعلى للآثار هذا الموقع بأنه أكبر التجمعات السكنية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والتي تم رصدها حتى الآن بالصحراء الغربية المصرية. كشف البيان الرسمي أن المجمع السكني يحتوي على نحو 200 من الشواهد الأثرية المتنوعة، وتشمل هذه الشواهد منشآت حجرية ثابتة ومواقد قديمة، بالإضافة إلى تجمعات كبيرة ومتنوعة من الأدوات الحجرية التي استخدمها السكان الأوائل.

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تشير النتائج الأولية للدراسات المعمقة إلى وجود تجمع بشري واسع النطاق ومنظم بشكل دقيق، وليس مجرد مخيم مؤقت عابر، كما هو الحال في العديد من المواقع الأخرى. أرجع خبراء الآثار هذا الاستقرار إلى منتصف عصر الهولوسين، أي منذ نحو 8500 عام، وهو ما يعني تحولاً جذرياً في فهمنا لأنماط الحياة في تلك الحقبة الزمنية.

دليل على التكيف البشري مع تغير المناخ القديم

أشار هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذا الكشف يكتسب أهمية علمية وأثرية كبيرة لما يوفره من أدلة جديدة على تطور أنماط الاستيطان البشري. بيّن الليثي أن الموقع يقدم رؤى ثاقبة حول التحول نحو أنماط معيشية أكثر استقرارا للمجتمعات التي سكنت الصحراء الغربية خلال عصور ما قبل التاريخ.

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أوضح البيان أن هذا الاكتشاف يساهم بشكل مباشر في فهم كيفية تكيف المجتمعات البشرية القديمة مع التغيرات المناخية والبيئية التي شهدتها الصحراء آنذاك. كما يبرز الكشف كيفية استغلال هذه المجتمعات للموارد الطبيعية المتاحة بدقة، مما يعكس مستوى عالياً من التخطيط الاجتماعي والاقتصادي لدى سكان تلك الحقبة.

بداية العمل الميداني في هضبة راجح عام 2023

كانت البعثة الإيطالية المصرية قد بدأت أعمالها الميدانية المكثفة أعلى هضبة راجح في عام 2023، حيث كانت هذه المنطقة تعتبر إحدى المناطق التي لم يسبق إخضاعها للدراسات الأثرية المتعمقة. نجحت الفرق البحثية في رصد عدد من تجمعات المنشآت الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في مناطق متفرقة ومشتتة من الهضبة، مما مهد الطريق لهذا الاكتشاف الكبير.

تحديد العمر الزمني عبر المقارنات الأثرية الشاملة

أكد جوليو لوكاريني، رئيس البعثة والمشرف على مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة، أن تحديد العمر الزمني الدقيق للموقع اعتمد على منهجية مقارنة دقيقة. أوضح لوكاريني أن الدراسات المقارنة بين المكتشفات الأثرية في الموقع الجديد ونظيراتها التي سبق الكشف عنها في منطقة وادي الأبيض في واحة الفرافرة ساعدت بشكل كبير في ترجيح التأريخ المبدئي.

أضاف المشرف على المشروع أن هذه المقارنات امتدت لتشمل أيضاً العديد من المواقع الأثرية المشاهدة بواحتي الداخلة والخارجة، مما عزز الدقة العلمية للاكتشاف. ساهمت هذه المقارنة الشاملة في تأكيد أن المستوطنة المكتشفة تمثل جزءاً من نسيج حضاري أوسع وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً سابقاً في هذه المناطق.