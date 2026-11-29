الكشف الأثري في هضبة راجح بواحة الفرافرة عن مستوطنة عمرها 8500 عام تدل على حياة بشرية مستقرة قبل تدهور المناخ، بمشاركة بعثة مصرية إيطالية.

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن اكتشاف أثري كبير بمنطقة هضبة راجح في الواحة الخضراء الفرعوني، حيث عثرت بعثة مصرية إيطالية على واحدة من أكبر التجمعات السكنية المعروفة في الصحراء الغربية حتى الآن. يرجع تاريخ هذه المستوطنة المنظمة إلى نحو 8500 عام، مما يضعها في منتصف عصر الهولوسين، ويكشف عن حياة بشرية كانت أكثر استقرارًا وتنظيمًا مما كان معترفًا به سابقًا في تلك الحقبة.

تفاصيل المستوطنة العريقة في الهضبة

يضم الموقع الأثري المرقم برقم 1، والذي تم رصده في الحافة الشرقية لمنخفض الفرافرة، نحو 200 معلم وشاهد أثري متنوع. تتنوع هذه الآثار بين منشآت حجرية ومواقد قديمة وتجمعات ضخمة من الأدوات الحجرية، وهي معطيات تشير إلى أن المكان لم يكن مجرد مخيم عابر، بل كان مستوطنة واسعة شهدت نشاطًا بشريًا متكررًا ومستمرًا على مدى فترات طويلة.

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أظهرت الدراسات التفصيلية لتوزيع هذه المواقد والمنشآت المحيطة بها أنها كانت تُستخدم بشكل أساسي في الأنشطة الحياتية والمنزلية اليومية للسكان. يعكس هذا الترتيب المكاني تنظيمًا دقيقًا للمساحات التي مارس فيها السكان أنشطتهم المختلفة، ويقدم صورة واضحة عن بنية المجتمع القديم وطريقة إدارته لبيئته المعيشية.

يرجح الباحثون أن هذا الاكتشاف يمثل دليلًا قويًا على انتقال المجتمعات القديمة في الصحراء الكبرى من أنماط التنقل والصيد وجمع الغذاء العشوائي إلى أشكال أكثر استقرارًا وتنظيمًا. حدث هذا التحول الجذري في نمط الحياة عندما توافرت المقومات الأساسية للحياة في المنطقة، مما سمح بتشكل مجتمعات بشرية أكثر تعقيدًا من الجماعات التي سبقتها.

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بيئة ماطرة وتجارب إنسانية قديمة

يكشف المشروع عن أن البيئة الطبيعية في منطقة الفرافرة كانت تختلف جذريًا عن طبيعتها الصحراوية القاحلة الحالية. فقد أظهرت الدراسات الجيولوجية والجيوأثرية الموجودة في المنطقة شواهد على ظروف بيئية أكثر رطوبة، تمثلت في وجود منخفضات ضحلة ورواسب بحيرات قديمة، مما يشير إلى وفرة مصادر المياه التي جذبت الجماعات البشرية.

كما أكدت التحليلات على توافر الأحجار المحلية الغنية في الموقع، والتي استخدمها سكان المستوطنة في تشييد المنشآت الحجرية الدائمة وصناعة الأدوات التي احتاجوها لأنشطتهم اليومية. تساعد هذه النتائج في فهم العلاقة الوثيقة بين التغيرات المناخية وأنماط الاستيطان البشري، حيث كانت وفرة المياه والموارد الطبيعية من العوامل الرئيسية التي حددت أماكن إقامة التجمعات البشرية القديمة.

مع تراجع الظروف الرطبة وازدياد معدلات الجفاف تدريجيًا، بدأت المجتمعات البشرية في مواجهة تحديات بيئية جديدة، وهو ما انعكس بوضوح على أنماط المعيشة والتنقل واستغلال الموارد الطبيعية. كان هذا التحول المناخي عاملًا حاسمًا في تحديد مصير هذه المستوطنات وديناميكيات التفاعل الإنساني مع الصحراء المتوسعة.

منهجية البحث والتوثيق العلمي

لم يأتِ هذا الكشف الأثري الكبير نتيجة موسم حفائر واحد، بل جاء بعد سلسلة من أعمال البحث والاستكشاف المنهجية التي بدأتها البعثة المصرية الإيطالية المشتركة عام 2023. اختارت البعثة هضبة راجح مجالًا جديدًا للدراسة الأثرية، باعتبارها من المناطق النائية التي لم يسبق إخضاعها لدراسات متخصصة من قبل.

خلال أعمال المسح الميداني الدقيق، نجحت البعثة في رصد عدد من تجمعات المنشآت الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في مناطق متفرقة من الهضبة. تضمنت المنهجية العلمية استخدام تقنيات التوثيق الطبوغرافي والفوتوغرافي المتطورة، إلى جانب إجراء الحفائر الدقيقة ودراسة القطع واللقى الأثرية المحفورة.

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اعتمد الباحثون أيضًا على الاستعانة بالدراسات الجيولوجية والجيوأثرية المتقدمة لتحديد طبيعة البيئة القديمة بدقة، والظروف التي ساعدت على استقرار الإنسان في تلك المنطقة النائية. هذا التكامل المنهجي ساهم في بناء فهم متكامل للعوامل التي شكلت تاريخ المنطقة.

إرث تاريخي في الواحة الخضراء

لا يقتصر الوجود الأثري لعصور ما قبل التاريخ على الموقع الجديد الذي جرى الإعلان عنه بهضبة راجح فقط، إذ تعد واحة الفرافرة واحدة من المناطق المهمة لدراسة تاريخ الإنسان في الصحراء الغربية. شهدت الواحة على مدار عقود اكتشافات وأبحاثًا أثرية مكثفة كشفت عن مواقع متعددة تعود إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل التاريخ.

تكتسب هذه المواقع أهمية إضافية في ضوء الكشف الجديد، لأنها تساعد على تكوين صورة أوسع عن طبيعة الاستيطان البشري في المنطقة الشرقية من منخفض الفرافرة، وأنماط المعيشة والتنقل التي اتبعتها الجماعات البشرية القديمة. يعزز هذا الفهم من قيمتها كأرشيف حي لتاريخ البشرية.

يُعد وادي الأبيض من أهم المناطق الأثرية التي شهدت دراسات متخصصة حول عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة، حيث كشفت الأبحاث عن تجمعات ومواقع استيطانية متعددة ارتبطت بفترات شهدت ظروفًا مناخية أكثر رطوبة. أظهرت الدراسات وجود تجمعات بشرية استقرت بالقرب من البحيرات القديمة ومصادر المياه، مع أدلة على تطور أنماط المعيشة.

تُعد قرية الوادي الخفي من أبرز المواقع التي كشفت عنها الأبحاث الأثرية في الفرافرة، وتكتسب أهميتها الكبيرة من عمق الرواسب الأثرية وكثرة المواد التي عثر عليها بها. تساعد هذه المجموعة من الاكتشافات المتفرقة في رسم خريطة كاملة للحضارة الإنسانية في المنطقة.