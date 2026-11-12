اكتشاف لوحة جorgia أوكيف المخفية في نيويورك وتوقعات بمزاد 5 ملايين دولار

عثر على لوحة نادرة للفنانة جورجيا أوكيف في نيويورك بعد 40 عاماً، وتوقعت دار كريستيز بيعها بـ5 ملايين دولار، في قصة استثنائية من الاكتشاف الفني.

اكتشف ابن أخ عائلة في نيويورك لوحة فنية نادرة للفنانة الأمريكية جورجيا أوكيف ، كانت مخبأة داخل خزانة ملابس لعقود طويلة، مما أثار دهشة الخبراء والمهتمين بالفن المعاصر. بدأت القصة عندما طلبت امرأة مسنة من ابنة أخيها مساعدتها في ترتيب مقتنياتها الشخصية داخل شقتها位于 حي إيست فيليدج في مانهاتن، والتي تحولت إلى رحلة استثنائية لكشف قيمة فنية ضخمة.

ظروف اكتشاف اللوحة وأسرار إخفائها

أثناء المساعدة في ترتيب المقتنيات، كشفت العمة عن وجود لوحة للفنانة جورجيا أوكيف كانت مدفونة بين المعاطف، مما دفع ابنة الأخ إلى البحث بعناية في الخزانة. بعد البحث الدقيق، تم العثور على صندوق خشبي قديم يحتوي على اللوحة الصغيرة داخل عبوتها الأصلية، والتي تحمل توقيع الفنانة بالحرفين "OK" على ظهرها، مما أكد أصالة العمل الفني وهويته.

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لم يكن اختفاء اللوحة نتيجة فقدان عرضي، بل جاء بقرار مدروس من صاحبتها التي خشيت تعرضها للسرقة بعد ملاحظة انتباه أحد ضيوفها إليها خلال جلسة لعب الورق في ثمانينيات القرن الماضي. قررت صاحبة اللوحة إعادتها إلى صندوقها وإخفائها داخل خزانة الملابس حيث ظلت بعيدة عن الأنظار لعقود، حتى تم الإعلان عنها بعد وفاة العمة.

تفاصيل فنية وتاريخية للوحة قرب أبيكيو

تحمل اللوحة عنوان "قرب أبيكيو، نيو مكسيكو 1"، وقد أنجزتها جورجيا أوكيف عام 1930، وتبلغ أبعادها 61 سنتيمتراً في الطول و25.4 سنتيمتراً في العرض، وهي تمثل مرحلة مبكرة من اهتمام الفنانة بمناظر ولاية نيو مكسيكو. كانت اللوحة هدية تلقاها صاحبها من والدتها بمناسبة حصولها على درجة الماجستير، حيث اشترتها الأم في 15 أبريل 1963 مقابل 3800 دولار من معرض "داونتاون غاليري" في نيويورك.

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ورغم بقائها مخبأة بعيداً عن الأنظار، فإن العمل لم يكن مجهولاً تماماً لدى الباحثين المتخصصين في أعمال جورجيا أوكيف، حيث ورد ذكر اللوحة في ملحق الفهرس الشامل لأعمال الفنانة اعتماداً على صورة فوتوغرافية التقطها زوجها، المصور ألفريد ستيغليتز، عام 1931. وتُرجح دار كريستيز أن تكون اللوحة الأولى ضمن سلسلة تتكون من ثلاثة أعمال تصور قمة جبل لوبو في ولاية نيو مكسيكو.

تقييم مالي متوقع ومواقع اللوحات الأخرى

يعكس الفرق الكبير بين سعر اقتناء اللوحة وقتها وتقييمها الحالي قيمة الأعمال الفنية التي تتراكم شهرتها مع الزمن، حيث أصبحت اللوحة مرشحة لتحقيق مبلغ يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار في المزاد القادم، مقابل 3800 دولار فقط دفعتها والدة صاحبتها قبل أكثر من ستة عقود. هذا التقدير المالي يعكس الأهمية الفنية للعمل ومكانته في مسيرة جورجيا أوكيف الإبداعية.

توجد اللوحة الثانية من السلسلة ضمن مجموعة متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بينما تنتمي اللوحة الثالثة إلى مجموعة خاصة، بعدما كانت ضمن مقتنيات ديفيد وبيغي روكفلر، مما يبرز أهمية هذه السلسلة في تاريخ الفن الحديث وأثرها على المقتنيات الخاصة والعامة في العالم.

مواعيد العرض العلني وموعد المزاد الرسمي

تستعد دار كريستيز لعرض اللوحة أمام الجمهور للمرة الأولى منذ عقود، داخل مقرها بمركز روكفلر في نيويورك، ضمن معرض مجاني يستمر من 7 إلى 17 نوفمبر الجاري، مما يتيح لمحبي الفن فرصة مشاهدة العمل عن كثب قبل طرحه للبيع. ومن المقرر طرح العمل للبيع في مزاد "مساء فنون القرن العشرين" يوم 17 نوفمبر، بتقدير سعري يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار.