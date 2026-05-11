اكتشاف مرآة لمراحلنا كلها "مش عيب عليك" من المسرحية التي يؤديها طلاب قسم المسرح ببني سويف

مسرحية مش عيب عليك، التي تقدمها كلية الآداب ببني سويف، تكشف镜 تستعرض واقع الأسرة المصرية المعاصرة سواء في قالب الكوميديا السوداء أو النقد الاجتماعي، كما تعرض آخر التطورات السوشيال ميديا وتأثيراتها على المجتمع من خلال الفانتازيا الاجتماعية الكوميدية التي تؤكد على قيمنا المجتمعية وما تمر به هويتنا من تغييرات بسبب التكنولوجيا الحديثة. ونجوم الطلاب يشاركون في البطولة بفعالية حيث يعكسون جوانب متعددة من الحياة اليومية للمجتمع المصري المعاصر.

يقدم قسم المسرح بكلية الآداب العرض المسرحي "مش عيب عليك" من تأليف وإخراج الطالب أحمد أبو عوف ومن بطولة بعض طلاب القسم ، المسرحية يتم عرضها على مسرح الجامعة الأهلى ببني سويف الأربعاء المقبل ١٣ مايو الجاري ضمن مشاريع العملي لقسم المسرح.

يناقش العرض واقع الأسرة المصرية المعاصرة في قالب يمزج بين الكوميديا السوداء والنقد الاجتماعي، حيث يتناول قضية صراع الأجيال واختلاف الثقافات وتأثير السوشيال ميديا على المجتمع في إطار من الفانتازيا الاجتماعية الكوميدية التي تحدث عند استجابة دعاء الموظف البسيط راضي عبد الراضي في الظلام أن يرى أبوه الراحل مرة أخرى فيعود ويخرج من الصورة بطربوشه وهيبته وشخصيته القويه ليصطدم بواقع ابنه وأولاده.

يستعرض العرض مجموعة من اللوحات الفنية التي تبرز التردي الأخلاقي والسلوكي في المجتمع المعاصر ويلعب بطولة هذا العرض بعض نجوم طلاب قسم المسرح وعلى رأسهم الفنان عادل الجندي حيث يتألق في دور الجد الذي يظهر بين ضحكات الجماهير وتصفيقهم كصرخه تدعو الجميع للعودة مرة أخرى لاستخدام كلمة "مش عيب عليك" التي كانت تمثل معيارا أدبيا لكل السلوكيات الاجتماعيه وأكبر نقد يخشاه كل فرد إن يوجه له . ويشارك في البطولة الطلاب خالد محمد وشهد ياسر وعمر عبد الناصر وشهد معوض ويوسف أحمد وأمجد صقر وأحمد أبو كشيك ومحمود الحضرى ومروان غنيم ومنة أحمد والعرض صمم له الإضاءة المخرج مصطفى ابراهيم (الطالب بالفرقة الثانية بالقسم، وإعداد موسيقى أحمد مهران وإدارة مسرحية إبراهيم رفيق (الطالبان بالفرقة الثانية بالقسم أيضا)





