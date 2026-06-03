اكتشاف موقع أحفوري نادر في مصر يضم أكثر من 20 نوعًا جديدًا من الأسماك البحرية بعد انقراض الديناصورات

أعلن فريق بحثي من جامعة المنصورة بالتعاون مع جامعات دولية عن اكتشاف موقع أحفوري استثنائي في صحراء مصر يحتوي على أكثر من 20 نوعًا جديدًا من الأسماك البحرية عمرها 62.2 مليون سنة، مما يلقي الضوء على تعافي الحياة البحرية بعد الانقراض الكبير.

أعلن الدكتور هشام سلام مؤسس مركز ال حفريات الفقارية في جامعة المنصورة عن اكتشاف موقع أحفوري نادر يضم أكثر من 20 سمكة متحجرة تعود إلى ما يقرب من 62.2 مليون سنة أي بعد أربع سنوات فقط من الانقراض الكبير الذي قضى على الديناصورات قبل 66 مليون سنة.

أوضح سلام في تصريحات صحفية أن رحلة الاكتشاف بدأت في عام 2020 حيث قاد فريقًا بحثيًا من جامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة ميشيجان الأمريكية وجامعة لوفان البلجيكية ليكشفوا عن واحدة من أغنى المواقع الأحفورية في العالم التي تؤرخ لبدايات العصر الباليوسيني. وأكد أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على كيفية تعافي الحياة البحرية بعد واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في تاريخ الأرض حيث اختفى نحو 75% من الكائنات الحية بما في ذلك الديناصورات غير الطائرة.

ويُعد الموقع المكتشف من فئة اللاجريشتات النادرة عالميًا وهي مواقع أحفورية تتميز بالحفظ الكامل والدقيق للكائنات القديمة مما يمنح العلماء فرصة نادرة لدراسة تفاصيل الحياة البحرية في تلك الفترة. أشار سلام إلى أن الفريق تمكن من توثيق المئات من حفريات الأسماك البحرية المكتملة بشكل استثنائي من بينها أكثر من 20 نوعًا جديدًا لم تكن معروفة من قبل.

والأهم من ذلك أن أغلب هذه الأسماك تنتمي إلى مجموعة البركومورفا وهي واحدة من أكبر مجموعات الأسماك العظمية التي لا تزال تهيمن على محيطات العالم اليوم مثل التونة والماكريل وفرس البحر وأسماك القمر. وتكشف الدراسة أن الأسماك الحديثة ظهرت بسرعة أكبر مما كان يعتقده العلماء وأن البحار الاستوائية القديمة التي تمثلها مصر حاليًا ربما كانت نقطة الانطلاق الأولى لانتشار هذه المجموعات في جميع أنحاء العالم.

كما كشفت الدراسة عن غياب العديد من الأسماك المفترسة القديمة التي كانت تسيطر على البحار قبل الانقراض مما يدعم الفرضية القائلة إن الانقراض الكبير أعاد تشكيل الحياة البحرية بالكامل وأفسح المجال أمام الأسماك الحديثة لاحتلال الأدوار البيئية. أضافت الدكتورة سناء السيد الباحثة بمركز جامعة المنصورة والمؤلف الأول للدراسة أن الطابع الحديث للمجتمع السمكي المكتشف كان من أكثر النتائج إثارة حيث يوثق الموقع مرحلة مبكرة جدًا من ظهور المجموعات التي أصبحت لاحقًا مكونات رئيسية لمحيطات العالم الحديث.

وأشار البروفيسور مات فريدمان من جامعة ميشيجان إلى أن غياب الأسماك المفترسة القديمة رغم الحفظ الاستثنائي يعد دليلاً إضافيًا على اختفائها بعد الأزمة. ويتميز الموقع أيضًا بكونه يمثل بيئة بحرية مفتوحة على عكس معظم المواقع الأخرى من تلك الفترة التي تعكس بيئات ضحلة كما أن طبقاته الجيولوجية تعود إلى فترة شهدت ارتفاعًا عالميًا في درجات الحرارة مما يمنح الدراسة أهمية إضافية لفهم تأثير التغيرات المناخية على تعافي البحار بعد الكوارث الكبرى.

استغرق العمل على الدراسة أكثر من ست سنوات من البحث الميداني والتحليل المعملي بدعم من جامعة المنصورة وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية وجامعة ميشيجان ومؤسسة ناشيونال جيوغرافيك. يُذكر أن هذا الاكتشاف يعزز مكانة مصر كوجهة علمية مهمة في مجال الحفريات ويفتح آفاقًا جديدة لفهم تاريخ الحياة على الأرض





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حفريات أسماك بحرية انقراض الديناصورات جامعة المنصورة اكتشاف أحفوري

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