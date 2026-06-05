اكتشاف أثري جديد في البحيرة وأفلام عربية تواجه انتقادات حادة مع تدهور إنساني حاد في لبنان

تغطية لأهم الأخبار: اكتشاف أثري في تل كوم عزيزة، هجوم على أفلام عربية، قرار أمريكي بوقف الحرب ضد إيران، وأزمة إنسانية خانقة في لبنان مع دعوات لتمويل إضافي ورفض نتائج مفاوضات واشنطن حول حزب الله، بالإضافة إلى حادثة وفاة 49 ن person في النيجر.

كشف بعثة أثرية حديثة عن اكتشاف جديد في موقع تل كوم عزيزة بالبحيرة، مما يسلط الضوء على الأهمية التاريخية والعلمية للموقع كسجل أثري فريد عبر العصور.

في المقابل، شهدت عدة أفلام عربية عرضها الأول مؤخرا هجوما حادا من قبل بعض النقاد والجمهور، منها فيلم من برشامة إلى درب الهوى. كما صدر تعليق من مدير دار إقامة كبار الفنانين دفاعا عن فيلمي محيي إسماعيل ونبيل نور الدين، مؤكدا أن الفنانين لا يحتاجون إلى تبرعات بل إلى الوجود النسائي والصحبة الإنسانية. على الصعيد الدولي، أقر مجلس النواب الأمريكي قرارا تاريخيا بوقف الحرب ضد إيران، في خطوة قد تغير ديناميكيات المنطقة.

في لبنان، حذر عمران رضا، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من تدهور سريع في الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن 1.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. كشف رضا أن الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية أطلقا نداء جديدا لجمع تمويل إضافي بقيمة 331.5 مليون دولار لمواصلة عمليات الإغاثة حتى أغسطس المقبل، ما يرفع إجمالي الاحتياجات إلى 639.9 مليون دولار. وأضاف أن الجهات المانحة قدمت 185.9 مليون دولار منذ تصاعد المواجهات، ساهمت في مساعدة 680 ألف شخص.

وشدد على ضرورة وقف تصعيد العنف، مؤكدا عدم وجود حل عسكري، وطالب باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية. في تطورات الحرب على لبنان، تجاوزت حصيلة القتلى 3526 شهيدا وإصابة أكثر من 10733 جريحا، مع استمرار نزوح أكثر من مليون شخص. رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل الماضي ومددته واشنطن حتى يوليو، استمر العدوان الإسرائيلي متحوasa من حرب إيران.

وبين جولات التفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عن نوايا لوقف كامل لنيران حزب الله وإبعاد عناصره من جنوب الليطاني، لكن الأمين العام للحزب نعيم قاسم رفض النتائج. وفي حادثة إنسانية منفصلة، لقي 49 شخصا حتفهم في شمال النيجر بعد تعرض شاحنتهم لعطل في الصحراء، حيث ماتوا عطشا





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