اكتشاف نادر لسمكة بربوط صفراء في نيويورك يكشف عن حالة صحية متدهورة

عثر علماء في نيويورك على سمكة بربوط صفراء نادرة تعاني من الهزال، مما يسلط الضوء على أهمية برامج رصد الأنواع المائية وحماية البحيرات العظمى.

أعلن علماء الأحياء التابعون ل هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية عن اكتشاف غير مسبوق لسمكة من نوع البربوط تتميز بلون أصفر زاهٍ ومثير للدهشة، وذلك خلال مسح دوري نُفّذ في ميناء أوسويجو بولاية نيويورك. جاء هذا الإعلان في 10 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن السمكة عثرت عليها الهيئة في أكتوبر الماضي أثناء متابعة الأنواع المائية الغازية، مما جعل هذا الحدث مادة خبرية ذات أهمية بيئية وعلمية كبيرة.

تفاصيل الاكتشاف الجيني والبيولوجي للسمكة النادرة

أوضحت الهيئة أن اللون غير المعتاد للسمكة يعود إلى حالة جينية نادرة للغاية تُعرف باسم الزانثوكروميزم، وهي اضطراب يؤثر في التصبغات الطبيعية للجسم مما يمنحه مظهراً أصفر أو برتقالياً. ورغم أن تغير الألوان بشكل غير معتاد قد يظهر لدى أنواع مختلفة من الحيوانات، فإن هذه الحالة أقل شيوعاً بكثير بين الأسماك البرية مقارنة بحالات المهق أو زيادة التصبغ الداكن، ما يجعل العثور على مثل هذه السمكة أمراً لافتاً للنظر من الناحية العلمية.

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يعتبر نوع البربوط من الأنواع الأصلية في منطقة البحيرات العظمى، إلا أن أعدادها في بحيرة أونتاريو منخفضة للغاية. كما تعيش هذه الأسماك عادة في المياه العميقة والباردة، وهو ما جعل ظهورها في الميناء أمرًا غير متوقع تماماً. وتُعد هذه المرة أول تسجيل موثق لسمكة بربوط خلال مسح للأسماك في ميناء أوسويجو، رغم تلقي بلاغات سابقة من صيادين عن اصطياد عدد محدود منها في المنطقة سابقاً.

التقييم الصحي للسمكة وإحالتها للمختبرات المتخصصة

زادت أهمية هذا الاكتشاف بشكل كبير عندما أجرى الباحثون فحصاً أكثر دقة للسمكة، إذ لاحظ علماء متخصصون في مصايد الأسماك تابعون لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنها تعاني من الهزال الشديد. بدت السمكة في حالة صحية سيئة للغاية، وهو ما دفع القلق بشأن وضعها إلى اتخاذ قرار بإرسالها إلى كلية الطب البيطري بجامعة كورنيل لإجراء مزيد من التحاليل والفحوصات المعمقة.

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يهدف هذا الإجراء الطبي المتخصص إلى فهم الحالة الصحية لأعداد سمكة البربوط في منطقة البحيرات العظمى بشكل أعمق، نظراً لأن أنواعها تواجه تحديات مستمرة قد تهدد بقاءها. تسعى هذه الخطوات الدقيقة إلى جمع بيانات حيوية قد تساعد في تحديد الأسباب الكامنة وراء تراجع أعدادها والتدهور في صحتها.

دور برامج الرصد في حماية البيئة والمياه

سلط العثور على السمكة الصفراء الضوء على الأهمية البالغة لبرنامج الكشف المبكر عن الأنواع المائية الغازية ومراقبتها، التابع لهيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية. ينفذ هذا البرنامج عمليات بحث دورية في موانئ وأنهار وممرات مائية بمنطقة البحيرات العظمى، ويستخدم وسائل متعددة لرصد الأنواع المائية، بما في ذلك الأسماك التي قد توجد بأعداد محدودة للغاية ويصعب اكتشافها.

على الرغم من أن السمكة التي عُثر عليها من الأنواع المحلية وليست غازية، فإن اكتشافها النادر يعكس قدرة هذه البرامج على تسجيل كائنات قد تمر دون ملاحظة. تُكتسب هذه القدرة أهمية خاصة في التعامل مع الأنواع الغازية، التي يصبح تحديد هويتها والسيطرة عليها أكثر صعوبة بعد انتشارها، مما يجعل أي نجاح في الرصد خطوة إيجابية نحو حماية النظم البيئية المائية.

التأثير المستقبلي والتعاون العلمي لحماية الأنواع

أعربت الهيئة عن أملها في أن يسهم فحص السمكة في تقديم معلومات مهمة بشأن الحالة الصحية لأعداد هذا النوع في المنطقة. تهدف هذه المعلومات إلى دعم اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية النوع ودعم قرارات إدارته، حيث تعتبر هذه السمكة قد توفر معلومات قيّمة عن صحة مجموعات هذا النوع في الحوض المائي. يُعد هذا الاكتشاف شهادة على ضرورة الاستمرار في دعم البرامج العلمية والرصد البيئي لضمان استدامة التنوع الحيوي.