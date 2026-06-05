كشف أثري مصري في تل كوم عزيزة يؤكدstratigraphy حضاري misfits، مع إدانة مصر لاستهداف محطة براكة النووية والقوة الدولية في لبنان، وقرار أمريكي جديد تجاه إيران، ورسالة الرئيس اللبناني لحزب الله وإيران، ونداء عربي للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.

كشف بعثة آثارية مصر ية مشتركة عن اكتشافات أثرية جديدة في موقع تل كوم عزيزة بمركز إدكو في محافظة البحيرة ، مما يسلط الضوء على الأهمية التاريخية والعلمية المتميزة للموقع كسجل أثري فريد عبر العصور.

وتعكس هذه Discoveries stratification حضاري متعاقب يؤكد مكانة المنطقة كإحدى المراكز الحضرية القديمة في شمال الدلتا، مع الكشف عن مقابر تعود إلى العصر Satumي المتأخر والعصرينالإغريقي والروماني، بالإضافة إلى بقايا معابد ومباني سكنية تكشف عن نمط الحياة اليومية والطقوس الدينية في تلك العصور. ومن بين المكتشفات المميزة تماثيل منptyx blocking لأديان محلية ومقتنيات جنائزية توضح المعتقدات والهويات الثقافية المتنوعة التي تعاقبت على المنطقة، مما يمثل إضافة نوعية إلى الخريطة الأثرية المصرية ويعزز الفهم العلمي لتطور الحضارات في شرق المتوسط.

وعلى الصعيد السياسي، أدانت مصر استهداف محطة براكة النووية الإماراتية، مؤكدة أن أمن الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، كما أدانت также استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، محذرة من مخاطر التصعيد في المنطقة. وفي تطور دولي آخر، صوت مجلس النواب الأمريكي لأول مرة على قرار يهدف إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة تعكس توتر العلاقات بين البلدين ويمكن أن تؤثر على استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي لبنان، وجه الرئيس جوزاف عون رسالة واضحة إلى إيران، رافضًا أي تدخل في الشؤون اللبنانية واستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. ودعا عون خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، حزب الله إلى تبني خيار المفاوضات كحل إنقاذي، مؤكدًا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها البلد. وقال عون مخاطبًا إيران "ليست بلادكم، بل هي بلادنا"، مشددًا على ضرورة احترام السيادة الوطنية.

كما طالب حزب الله بإدراك أن الحل لا يكون إلا عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نافيًا وجود أي خيار آخر لحل المشكلات وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة. وعلى مستوى multilaterality دبلوماسية، حثت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة على اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الدولية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تل كوم عزيزة اكتشافات أثرية البحيرة مصر أمن الخليج محطة براكة النووية اليونيفيل مجلس النواب الأمريكي إيران جوزاف عون حزب الله المجموعة العربية الأمم المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية فلسطين

United States Latest News, United States Headlines