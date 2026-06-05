اكتشاف أول حالة إصابة بالدودة الحلزونية في مزارع تكساس يثير مخاوف اقتصادية وصحية

أفصحت وزيرة الزراعة الأمريكية عن رصد أول إصابة بالدودة الحلزونية في تكساس منذ 1966، مما دعا إلى فرض قيود على نقل الماشية وتطبيق إجراءات وقائية لتجنب خسائر قد تصل إلى 1.8 مليار دولار في قطاع الثروة الحيوانية.

أعلنت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز اليوم عن اكتشاف أول حالة إصابة بالدودة الحلزونية في مزارع تكساس منذ أكثر من نصف قرن، وهو طفيلي يهاجم لحم الحيوانات الحية ويسبب أضراراً جسيمة للثروة الحيوانية.

تم رصد إصابة عجلٍ في مزرعة لا بريور بولاية تكساس، وهي الحالة الأولى من نوعها في المنطقة منذ عام 1966. عقب هذا الاكتشاف، فُتحت مسافة 20 كيلومتراً حول الموقع لتقييد نقل الماشية وتطبيق إجراءات وقائية صارمة، لتفادي انتشار الآفة في الأراضي المجاورة. وزيرة الزراعة أكدت أن الفحص الأولي لم يُظهر إصابات في أبقار أو حيوانات أخرى بالمنطقة، موجّهةً دعوةً للمتعاونين بالامتثال لتعليمات العلاج وتقييد الحركة لتلافي أي احتمال لتثبيت الآفة على الحدود الأمريكية.

كما أوضحت رولينز أن وزارة الزراعة لديها القدرة على احتواء الوضع، وأن الدودة الحلزونية لا تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الأغذية، لكن هناك مخاوف من تأثيرها السلبي على أعداد قطعان الماشية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال 75 عاماً، ما قد ينعكس على طلب المستهلكين الأمريكيين على لحوم البقر. تُعد الدودة الحلزونية من يرقات ذباب طفيلي يضع أنثى الذباب بيضها في الجروح المفتوحة أو الأغشية المخاطية للحيوانات ذوات الدم الحار.

بعد الفقس، تستخدم اليرقات فمها الحاد لاختراق اللحم الحي، مما قد يؤدي إلى موت المضيف إذا لم يُعالج بسرعة. تشير تقديرات الخبراء إلى أن انتشار الآفة قد يتسبب بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار إذا ما انتشرت على نطاق واسع في تكساس، حيث تعتمد الولاية بشكل كبير على قطاع الثروة الحيوانية.

في الستينيات نجح الباحثون في القضاء على الدودة الحلزونية في الولايات المتحدة عبر إطلاق أعداد هائلة من ذكور الذباب المعقمة التي عندما تزوجت بالإناث البرية نتج عن ذلك بيوض غير مخصبة، ما أدى إلى انخفاض أعداد الدودة بشكل جذري. في ظل هذا الحدث، تتسارع الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية لاحتواء الطفيلي وتطبيق بروتوكولات السلامة.

تشمل الإجراءات المقترحة تحسين مراقبة صحة الماشية، وتطبيق برامج تطعيم وعلاج سريعة في المناطق المتأثرة، وتعزيز التعاون بين مزارعي تكساس والسلطات الفيدرالية لمنع أي توسع للآفة عبر الحدود المكسيكية التي شهدت انتشاراً للآفة العام الماضي. وعلى صعيد دولي، يراقب المسؤولون بقلق الوضع لأن أي تدهور في قطاع الثروة الحيوانية الأمريكي قد ينعكس على أسواق اللحوم العالمية، مما يستدعي تنسيقاً مستمراً لتبادل المعلومات والخبرات حول مكافحة الطفيليات الحيوانية





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دودة حلزونية تكساس الثروة الحيوانية الزراعة الأمريكية الأوبئة الحيوانية

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