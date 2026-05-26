اكتمال صعود الحجاج إلى عرفة وتوترات دولية حول هجمات أمريكا وإيران

تغطي المقالة تفاصيل اكتمال صعود الحجاج إلى مشعر عرفة استعدادًا للعيد، إرشادات ذبح الأضاحي وفق الشريعة، هجمات أمريكية على جنوب إيران والجهات المساهمة في التفاوض لإعادة فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى حملة الإسكان البديل في مصر.

أعلنت وزارة الحج السعودية أن جميع الحج اج قد صعدوا إلى مشعر عرفة في إطار التحضيرات النهائية للذكرى المقدسة قبل عيد الأضحى ، مؤكدة أن الخدمات اللوجستية والاحتياجات الأساسية يتم توفيرها بكفاءة لضمان سلامة ومصلحة الحج اج.

جاء ذلك بعد سلسلة من الإعلانات التي أوردتها الجهات المختصة عن اكتمال نقل الحجاج من مختلف دول العالم إلى مكة المكرمة عبر الطيران والبر، مع التركيز على تحسين مسارات النقل وإدارة الازدحام في مناطق العبور. وتعمل وزارة الحج الآن على متابعة حالة الطقس، وتوفير مياه شرب نظيفة، وتنظيم مناطق السقاية لتلبية احتياجات الملايين من المعتمرين الذين يعتزمون أداء المناسك في الأيام القليلة المقبلة.





في الوقت نفسه، شددت الجهات الدينية على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في ذبح الأضاحي، حيث أصدرت وزارة الشؤون الدينية إرشادات مفصلة حول طريقة الذبح الصحيحة وفقاً للسنّة النبوية، لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلان الأضحية أو إفساد لحومها. أوضحت الإرشادات أهم النقاط التي تشمل اختيار الأداة الحادة المناسبة، وتحديد أوقات الذبح بعد صلاة العيد، وتوجيه السكين نحو الرقبة لضمان نزول الدم بالكامل من الحيوان، بالإضافة إلى أهمية طهارة المكان وتوفير مياه النظافة لضمان نظافة العملية.

كما دعت الأسرة إلى الاستعانة بالمتخصصين في المجال لضمان تنفيذ الذبح وفق المعايير الدينية والوزنية، مع التأكيد على أن الحيوان يجب أن يكون في حالة صحية جيدة قبل الذبح لتفادي أي مشاكل صحية.



على صعيد آخر، تصاعدت التوترات الدولية بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتم) أن قواتها شنت هجمات على مواقع إيرانية جنوبية، معتبرةً ذلك تدبيراً للدفـاع المشروع عن النفس.

وذكر المتحدث توم هوكينز أن الأهداف التي ضربت تشمل منشآت صواريخ وسفن إيرانية يتم تجهيزها لزرع ألغام بحرية، مشيراً إلى أن هذه الضربات تهدف إلى حماية الجنود الأمريكيين من التهديدات الإيرانية المتصاعدة. وفي الوقت نفسه، تبادلت الولايات المتحدة وإيران أطراف الحديث حول إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتسهيل بيع النفط الإيراني، إلى جانب استئناف المفاوضات لتقييد البرنامج النووي.

وأفادت مصادر أمريكية أن المحادثات تقترب من مرحلة نهائية، فيما أكدت باكستان، التي تلعب دور الوسيط، أنها حققت "تقدماً مبشراً" يقترب من التوصل إلى تفاهم نهائي بين الطرفين. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية بعد هجمات سابقة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف إيرانية، فضلاً عن هجمات ارتكبتها طهران على مصالح أمريكية في دول عربية مثل الأردن وسلطنة عمان، مما أدخل مزيداً من التعقيد إلى الأجواء الأمنية في المنطقة.





من جانبها، أطلقت إدارة الإسكان في مصر حملة لتشجيع السكان المستأجرين في الوحدات السكنية القديمة على التسجيل في برنامج الإسكان البديل، مؤشرةً إلى أنه لا توجد خسائر مادية على المستفيدين في حال افادتهم بتبديل سكنهم الحالي. وجاء ذلك في إطار سعي الحكومة لتقليل العشوائية وتوفير سكن ملائم للمواطنين، مع التأكيد على أن جميع المتقدمين سيحصلون على حوافز تمويلية وإعفاءات ضريبية لتسهيل عملية الانتقال إلى مساكن حديثة ومجهزة بالبنية التحتية اللازمة.





ختاماً، تواصل السلطات السعودية والجهات الدولية العمل على تنظيم الفعاليات الدينية وتخفيف حدة التوترات الدبلوماسية، في ظل أجواء دينية وثقافية تشهد تفاعلًا كبيرًا من عدد هائل من المسلمين حول العالم، مع السعي لتأمين سلامة الحجاج والمواطنين وإرساء آليات دبلوماسية تسهم في استقرار المنطقة





