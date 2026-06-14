اكسييد اى اس موديل 2027: مواصفات كاملة وأسعار في السوق المصري

تستعرض المقالة مواصفات وسعر السيارة اكسييد اى اس model 2027 المتاحة في السوق المصري، مع التركيز على محركها الكهربائي الهجين، وتجهيزاتها التكنولوجية، وفئتيها differing الأسعار.

يشهد السوق المصري لل سيارات انتشار متزايد للعديد من الموديلات الجديدة لعام 2027، حيث تسعى الشركات لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين على سيارات مجهزة بأحدث التقنيات التي تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات العالمي.

ومن أبرز هذه الموديلات السيارة اكسييد اى اس model 2027، التي تنتمي إلى فئة السيدان وتستهدف الفئات التي تبحث عن الجمع بين الأداء العالي والرفاهية التكنولوجية. تتميز هذه السيارة بمحرك توربو سعة 1500 سي سي ينتج قوة 261 حصان، مدعوم ببطارية كهربائية سعة 34 كيلووات/ساعة، مما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 200 كم بشحنة واحدة، وتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة خلال 7.9 ثانية، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

كما زودت السيارة بمجموعة واسعة من المواصفات الترفيهية والأمنية، بما في ذلك شاشة لمس متعددة الوسائط، ونظام ركن ذكي، وكراسي كهربائية ومقاعد مدفأة، وكاميرا خلفية، ونظام GPS، وزر تشغيل المحرك بدون مفتاح، وغيرها الكثير. وتتوفر السيارة في السوق المصري بفئتين سعريتين: الفئة الأولى بمبلغ 1,990,000 جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 2,440,000 جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن استقرار نسبي شهدته سوق السيارات المصري بعد فترة من الاضطرابات، مما ساهم في إتاحة خيارات جديدة للمستهلكين





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