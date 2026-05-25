الأسعار المرتفعة لطرازات السيارات في مصر

شهد سوق ال سيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية. وبالرغم من ذلك، يظل السوق المصري لسيارات 2026 مفتوحا للاستثمار، مع العديد من الطرازات المتاحة في مختلف الفئات، بما في ذلك السيارات الاقتصادية، السيارات الكهربائية، وسيارات الفئة العليا. ويمكن للمشترين الآن استكشاف هذه الطرازات وتحديد أفضل اختيار لاحتياجاتهم





