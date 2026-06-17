الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 18-6-2026.. رطوبة ورياح

محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، تحدث عن شراكة استراتيجية عميقة الجذور بين القاهرة وواشنطن، والتي تشمل العديد من المجالات والأبعاد المختلفة، وتحدث عن تجديد ديناميكياتها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخول مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والندية بين الجانبين.

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 18-6-2026.. رطوبة و رياح أكد الباحث في العلاقات الدولية محمد عثمان ، أن ال علاقات المصرية الأمريكية تمثل شراكة استراتيجية عميقة الجذور تمتد لأكثر من خمسة عقود، مشيرًا إلى أنها تشمل العديد من المجالات والأبعاد المختلفة، مضيفًا أن هذه العلاقة شهدت خلال عهد ال رئيس عبد الفتاح السيسي تجديدًا في ديناميكياتها، ودخلت مرحلة جديدة تقوم على ال احترام المتبادل والندية بين الجانبين .

وأوضح عثمان، في مداخلة زووم خلال برنامج ستوديو إكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن شهدت خلال إدارات الرئيس الأمريكيقدرًا كبيرًا من المرونة في إدارة الملفات المشتركة والخلافية، لافتًا إلى أن البلدين تمكنا من العمل نحو تحقيق الأهداف المشتركة رغم وجود تباينات في بعض القضايا، ومن بينها بعض المواقف المرتبطة بقطاع غزة خلال مراحل سابقة. وأشار عثمان إلى أن السياسة المصرية الداعمة للحلول السلمية ووقف الحروب أسهمت في تعزيز دور القاهرة الإقليمي، موضحًا أن التوجه الأمريكي الحالي نحو خفض التصعيد وإغلاق الملفات المشتعلة يتقاطع مع الرؤية المصرية القائمة على الحوار وتغليب الحلول السياسية.

وما صاحبه من جهود لدعم مسار السلام في غزة، إضافة إلى مساهمتها في خفض التصعيد مع إيران ودعم المسار التفاوضي الذي أعقب وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن القاهرة تعد من الدول المؤثرة والضامنة للعملية السياسية في لبنان. ترامب: أوقفنا النشاط النووي الإيراني وتكلفة الحرب بلغت 700 مليون دولار يومي





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