الأرصاد تكشف حقيقتها عن تأثير النينيو على شتاء 2026-2027

المتنبئ منار غانم توضح تأثير النينيو على شتاء 2026-2027 في مصر، وتكشف عن دور المنخفض القبرصي والمرتفع السيبيري في تحديد درجات الحرارة.

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التفاصيل الدقيقة لطقس مصر خلال موسم الشتاء المقبل 2026-2027. وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة مع تساقط الأمطار، مما يجعل شهري يناير وفبراير ذروة البرودة في الموسم. تأتي هذه البيانات amidst تساؤلات واسعة حول تأثير ظاهرة النينيو على الأجواء المحلية، وهو ما أوضحته المتنبئة الجوية بتفصيل علمي دقيق.

المنخفض القبرصي والمرتفع السيبيري

أوضحت الدكتورة منار غانم أن المنخفض القبرصي يُعد من أبرز العوامل الجوية المؤثرة على حالة الطقس في مصر خلال فصل الشتاء. يتشكل هذا المنخفض فوق البحر المتوسط، وغالباً ما يرتبط بوجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا. هذا التفاعل يؤدي إلى عدم استقرار جوي يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد. وفي الوقت ذاته، يلعب المرتفع السيبيري دوراً محورياً في إحضار كتل هوائية شديدة البرودة. امتداد هذا المرتفع يتسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة وسيادة أجواء قارصة البرودة على غالبية أنحاء الجمهورية.

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تأثير ظاهرة النينيو على المناخ

فيما يتعلق بالموجات الشائعة حول ظاهرة النينيو وتأثيرها المباشر على شتاء 2026-2027، أكدت المتنبئة الجوية أن حدوث الظاهرة لا يعني بالضرورة تعرض مصر لموجات برد غير مسبوقة. وأوضحت أن تأثير النينيو يمتد عبر أنماط الطقس والمناخ على مستوى العالم، وتختلف انعكاساته من منطقة جغرافية لأخرى. كما أشارت إلى أن التأثير المباشر يكون أوضح في الدول القريبة من المحيطات، بينما تظهر آثاره على المنطقة العربية بصورة غير مباشرة. هذا يحدث عبر التغيرات التي تطرأ على أنماط الطقس ودرجات الحرارة ومعدلات سقوط الأمطار في المناطق المحيطة.

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توقعات الأرصاد الجوية الرسمية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنها ستقوم بإصدار بيان تفصيلي قبل بداية فصل الشتاء الرسمي. سيحتوي هذا البيان على أبرز ملامح الموسم والظواهر الجوية المتوقعة خلال أشهره الثلاثة. وشددت الدكتورة منار غانم على أن تحديد طبيعة الشتاء القادم لا يعتمد على ظاهرة النينيو فقط، بل يرتبط بمجموعة معقدة من العوامل الجوية. هذه العوامل يجب دراستها وتحليلها بدقة لتجنب التخمينات الخاطئة حول شدة البرودة أو توقيت الأمطار. تبقى الأرصاد الجهة المرجعية الوحيدة لإصدار التحذيرات والتعليمات للمواطنين بناءً على البيانات المحدثة.