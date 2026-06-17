الأزهر الشريف يحتفل ببداية العام الهجري الجديد

شارك وزير الأوقاف وعدد من كبار العلماء في احتفال نظمه الأزهر الشريف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، حيث تم استعراض الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة من حيث معانيها الروحية والاجتماعية والسياسية، والتأكيد على أن الهجرة في الإسلام لا تقتصر على الانتقال المكاني بل تشمل هجر المعاصي والتحلي بالأخلاق.

شهدت مصر احتفالاً ملتزماً من قبل الأزهر الشريف بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد ، حيث تقدم الحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسماحة الشيخ أيمن محمد عبد الغني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر والقيادات ال دين ية.

استُهل الاحتفال بتلاوة قرآنية للشيخ علي محمود شميس، ثم ألقى الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق كلمة استعرضت عبرatches الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، مشيرًا إلى أن الهجرة في الإسلام تجاوزت المعنى المكاني لتشمل هجر المعاصي والتحلي بالأخلاق الرفيعة. وأكد أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إعداداً لمرحلة بناء الدولة وليست فراراً.

كما ألقى-Dr. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر كلمة ركزت على أن الهجرة النبوية محطة فارقة في تاريخ الإسلام، وذكرت أن من أبرز دروسها الثقة في نصر الله تعالى والاعتماد على الوفيقة الإلهية، مستشهداً بالآية الكريمة "إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ" وبالحديث النبوي "لا تحزن إن الله معنا". كما بين أن الهجرة ارتبطت بالنية والإخلاص، وأنها رمز للانتقال من الضعف إلى القوة. واختتم الحفل بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ منتصر الأكرت عكست روحانية المناسبة.

وقد شهد الحفل حضوراً مميزاً للدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور شوقي علام رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، وغيرهم من الشخصيات الدينية والأزهرية





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