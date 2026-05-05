الأرصاد تحذر من طقس مائل للحرارة.. والقبض على متحرش بتلميذة.. وتصعيد إيراني في الخليج

تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد، والقبض على متهم بالتحرش بتلميذة، وتصعيد التوتر في الخليج العربي مع تهديدات إيرانية بشأن مضيق هرمز.

تشهد الأجواء في الغد تقلبات جوية معتدلة، حيث من المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للحرارة خلال النهار ومائلاً للبرودة خلال الليل على معظم المناطق في البلاد.

ويسود طقس حار نسبياً في المناطق الجنوبية، بينما تشهد المناطق الشمالية أجواء معتدلة. وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار هذه الحالة الجوية خلال الأيام القادمة مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية. وتتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى حول 24 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 15 و17 درجة مئوية. وينصح المواطنون بارتداء الملابس المناسبة لهذه التقلبات الجوية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

كما تهيب الأرصاد الجوية بالمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب احتمالية تكون الضباب في بعض المناطق. وفي سياق منفصل، ألقت السلطات المصرية القبض على المتهم بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة خاصة في منطقة بشتيل. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، ومن المتوقع أن يتم تقديمه إلى المحاكمة في أقرب وقت ممكن.

وتؤكد وزارة الداخلية المصرية على حرصها الشديد على حماية الطلاب والطالبات من أي أشكال من أشكال العنف أو التحرش، وتشدد على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة تبذلها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجريمة وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع.

من جهة أخرى، تصاعدت التوترات في منطقة الخليج العربي مع تهديد الحرس الثوري الإيراني باتخاذ رد حازم ضد أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز دون الالتزام بالمسار الذي فرضته إيران. يأتي هذا التهديد في وقت تنفذ فيه الولايات المتحدة عملية تهدف إلى تحرير السفن العالقة في الخليج، وهي العملية التي أطلق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم مشروع الحرية.

وحذر الحرس الثوري الإيراني في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي جميع السفن التي تعتزم عبور مضيق هرمز من أن المسار الآمن الوحيد هو ما سبق أن أعلنته إيران، مؤكداً أن أي تحويل لسفينة نحو مسارات أخرى هو أمر خطير وسيترتب عليه رد حازم من بحرية الحرس الثوري الإيراني ضد أي جهة تلجأ إلى هذه الخطوة. وأعلنت السلطات الإيرانية عن وضع نظام جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز والبدء بتنفيذه، حيث يتعين على السفن التي تعتزم عبور المضيق أن تتلقى رسالة إلكترونية من السلطات الإيرانية تتضمن معلومات حول قواعد العبور عبر المضيق بعد إخطارها، وبقبول القواعد الإيرانية الجديدة، تحصل السفن على تصريح عبور المضيق.

وقد أعلنت إيران أيضاً عن تشكيل هيئة جديدة ستقدم هذه التصاريح، وحذرت البحرية الأمريكية مطالبة إياها بالبقاء خارج المضيق، مؤكدة أن السفن التجارية ستحتاج إلى تنسيق أي عبور مع الجيش الإيراني. كما أصدرت إيران خريطة جديدة للمضيق تتضمن توسيع منطقة السيطرة الإيرانية. وفي تطور آخر، صرح مستشار رئيس البرلمان الإيراني بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفقد التوازن بسبب قرب انتهاء الوقت المجدول للحرب.

وأشار المستشار إلى أن ترامب يتصرف بطريقة غير منطقية بسبب الضغوط التي يواجهها، وأن تصريحاته الأخيرة تعكس حالة من اليأس والإحباط. وأضاف أن إيران لن تستسلم للضغوط الأمريكية، وأنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الإرهاب وتقويض الاستقرار في المنطقة، بينما تتهم إيران الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية ظالمة عليها والتدخل في شؤونها الداخلية.

وتدعو العديد من الأطراف الدولية إلى حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية، وتجنب أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى كارثة في المنطقة. وتؤكد هذه الأطراف على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وعلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وتدعو أيضاً إلى إيجاد حلول عادلة للقضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك قضية البرنامج النووي الإيراني.

وتعتبر منطقة الخليج العربي منطقة حيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تمر عبرها كميات كبيرة من النفط والغاز، وأي اضطرابات في هذه المنطقة قد يكون لها تداعيات خطيرة على الأسعار العالمية للطاقة





