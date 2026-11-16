الأرصاد تحذر من شبورة ورياح ونشاط مائي يوم 16 نوفمبر 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس 16 نوفمبر 2026، مشيرة إلى شبورة كثيفة ورياح وأمطار على مناطق محددة مع تباين في درجات الحرارة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً بشأن حالة الطقس المتوقع على جمهورية مصر العربية يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، مشيرة إلى تباين واضح في الأجواء بين فترات النهار والليل. توقعت الهيئة أن تشهد البلاد أجواء خريفية معتدلة إلى مائلة للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليصل مستوى الأجواء إلى درجة الحرارة الحارة على جنوب الصعيد. بينما تشير التوقعات إلى ميل الأجواء نحو البرودة، بل وبلوغ حد البرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، مما يتطلب الانتباه لملابس مناسبة.

شبورة كثيفة وضباب على الطرق الرئيسية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة يوم 16 نوفمبر 2026، وهي تشكل شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح. تمتد هذه الظاهرة لتشمل مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد. تبدأ هذه الشبورة اعتبارًا من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، حيث قد تتحول إلى حد الضباب على بعض الطرق الرئيسية، مما يؤدي حتمًا إلى انخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية.

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انخفاض الرؤية وسقوط أمطار متقطعة

توضح بيانات الأرصاد أن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة والضباب سيصل إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، وهو ما يمثل تحديًا لسلامة الحركة المرورية. بالإضافة إلى الشبورة، أوردت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريبًا، وتركز هذه الأمطار بشكل خاص على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. كما توقعت الهيئة ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يرافقها رذاذ خفيف وغير مؤثر بشكل كبير.

نشاط الرياح في مناطق محددة

فيما يتعلق بحركة الرياح، أشارت التوقعات إلى حدوث نشاط أحيانًا لسرعات رياح متفاوتة على عدة مناطق خلال يوم 16 نوفمبر 2026. تصل سرعة الرياح إلى ما يتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، حيث تنشط على مناطق تشمل القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر. يأتي هذا النشاط على فترات متقطعة، وقد يصاحبه فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، مما يضيف عنصرًا آخر من التغير الجوي السريع.

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توقعات السحب والرذاذ الخفيف

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل إضافية حول الغطاء السحابي المتوقع، مؤكدة وجود بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد. تمتد هذه السحب لتغطي حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحب تشكلها رذاذ خفيف لا يؤثر بشكل جوهري على الحياة اليومية. ومع ذلك، تم ذكر فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء محددة من السواحل الشمالية الغربية، مما يعكس تنوع الظروف الجوية بين مناطق الجمهورية المختلفة.

إرشادات السلامة لقيادة آمنه

بناءً على تداخل الشبورة الكثيفة مع الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، تبرز أهمية اتخاذ احتياطات السلامة على الطرق. تنصح الجهات المختصة بتقليل سرعة المركبات وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية لضمان الرؤية الواضحة خلال فترة استمرار الشبورة من الثانية فجرًا إلى العاشرة صباحًا. هذا وينطبق الأمر ذاته على مناطق نشاط الرياح والأمطار المتقطعة، حيث يتطلب الأمر حذرًا إضافيًا من السائقين والراجلين لتجنب الحوادث المحتملة.