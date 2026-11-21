سلّم الأردن تمثالين عظميين يعودان للعصر الحجري من الدنمارك، مما يعزز التراث الثقافي ويوثّق التعاون الأكاديمي لحماية الممتلكات الأثرية.

تسلّم الأردن رسميًا، يوم السبت، تمثالين صغيرين مصنوعين من العظم من الدنمارك ، في خطوة توثّق تاريخ البشرية وتعيد إرثًا أثريًا ثمينًا إلى وطنه الأصلي. يعود تاريخ هذين القطعتين إلى نحو 10 آلاف عام، ويعتبران من أقدم الأعمال الفنية المعروفة التي تجسد الشكل البشري في المملكة الأردن ية الهاشمية.

تفاصيل التسليم الرسمي في عمّان

خلال ندوة أثرية نظمها المعهد الدنماركي في العاصمة عمّان، سلّمت وزيرة العلوم والتعليم العالي والشؤون الرقمية الدنماركية كريستينا إيغلوند القطعتين إلى وزير السياحة والآثار الأردني عماد حجازين. جاء هذا التسليم الرسمي وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية بترا، في إطار جهود مشتركة لاستعادة الممتلكات الثقافية المفقودة أو المعروضة في متاحف أجنبية.

Also read برنامج دولة التلاوة يكرم الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي وينطلق بموسمه الثاني

وتم العثور على هذين التمثالين الأثريين خلال عمليات التنقيب التي جرت في موقع شكارة مسيعد، الواقع شمال مدينة البترا في جنوب المملكة. يعود تاريخ الموقع إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري، وهي فترة تحوّل جوهرية في تاريخ البشرية نحو الاستقرار والزراعة.

دقة الفنون البدائية وتفاصيل الوجه

أظهرت أعمال التنظيف الدقيقة والمعالجة المتخصصة للتمثال الأكبر حجمًا ملامح الوجه وتفاصيل الجسد بدقة ملحوظة. كشفت هذه العملية عن هيئة شخصية نحتها فنان عاش في العصر الحجري، مما يدل على تطور فني ومهارة عالية في ذلك الزمن البعيد.

Advertisement

وتؤكد هذه الاكتشافات على عمق الجذور الحضارية للمنطقة، حيث قدمت التماثيل الصغيرة لمحة واضحة عن بدايات الاستقرار البشري. انتقل البشر تدريجيًا في تلك الفترة من نمط حياة يعتمد على الصيد وجمع الثمار إلى إقامة مستوطنات دائمة وزراعة الأرض.

موقف الدنمارك والأردن حول التراث

عبرت كريستينا إيغلوند عن تأكيدها على أن تاريخ الأردن جزء لا يتجزأ من تاريخ العالم، مشيرة إلى التعاون المثمر بين علماء الآثار الدنماركيين والأردنيين في استخراج مكتشفات تعود إلى مراحل مبكرة من التاريخ البشري. واعتبرت أن هذا التعاون يعكس قيمًا مشتركة في الحفاظ على الإرث الإنساني.

من جانبه، وصف وزير السياحة والآثار عماد حجازين استعادة القطعتين بأنها "تجديد للصلة بماضينا وهويتنا الثقافية". وشدد الوزير على أهمية التعاون الدولي الفعال في حماية التراث العالمي، ودعا إلى ضمان إعادة الممتلكات الثقافية دائمًا إلى بلدانها الأصلية.

خلفية الحفريات وآفاق المستقبل

وفقًا لجامعة كوبنهاغن، بدأت أعمال التنقيب في موقع شكارة مسيعد عام 1999 ضمن مشروع إنقاذ أثري طارئ. ثم تحول الموقع منذ عام 2003 إلى مشروع بحثي مستدام، بالتعاون الوثيق مع دائرة الآثار العامة الأردنية وجهات مختصة في منطقة البترا الأثرية.

Advertisement

يتميز موقع شكارة مسيعد بمبانيه الحجرية الفريدة ذات الغرف الدائرية والجدران المنحنية. وتتناول الأبحاث الجارية في الموقع جوانب متعددة مثل العمارة القديمة، والأدوات الصخرية، وبقايا النباتات والحيوانات، بالإضافة إلى الممارسات الجنائزية لفهم تحولات المجتمعات نحو الزراعة.