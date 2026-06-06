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الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة

الطقس والمناخ News

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة
موجة حارةتحسن الطقسالأرصاد الجوية
📆6/6/2026 12:16 PM
📰ElwatanNews
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خبير أرصاد يشرح أسباب الموجة الحارة الحالية وموعد انتهائها، ويؤكد أن الظاهرة عالمية وليست محلية، ويحذر من أن الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي ما زالت نظرية أكثر منها عملية.

في ظلموجة حر غير عادية تضرب مصر والعديد من دول العالم، يتساءل الكثيرون عن موعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة . وفقًا للدكتور أحمد عبد العال، خبير التغيرات المناخية ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق، فإن ما نشهده من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية يعد ظاهرة طبيعية نسبيًا في نهاية فصل الربيع، لكنها أصبحت أكثر حدة من المعتاد.

وأضاف أن هذه الفترة قد تسجل أحيانًا درجات حرارة أعلى من فصل الصيف نفسه، حيث قد تتجاوز 42 درجة مئوية في القاهرة. موضحًا أن الإحساس بقدوم الصيف مبكرًا لا يقتصر على مصر فقط، بل هو ظاهرة عالمية مرتبطة بموجات الحر التي تضرب العديد من الدول، خاصة في أوروبا، رغم محاولات هذه الدول التعامل مع الأزمة المناخية عبر إجراءات مختلفة.

وشدد عبد العال، خلال لقائه بالقناة الأولى، على أن الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي ما زالت "نظرية أكثر منها عملية"، مبينًا أن معظم الاتفاقات لا يتم تنفيذها بشكل كامل، وأن الدول المتضررة من التغير المناخي لا تحصل على الدعم الكافي رغم أنها ليست السبب الرئيسي في الانبعاثات. وأكد أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا تتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تأثير الحروب التي تزيد من معدلات ثاني أكسيد الكربون، محذرًا من استمرار ارتفاع temperatures.

كما أشار إلى أن استمرار هذه الموجة الحارة يرتبط بشكل مباشر بالتغير المناخي العالمي، وهو ما يتطلب تضامنًا دوليًا حقيقيًا وتنفيذًا فعالًا للاتفاقيات البيئية، وليس مجرد إعلانات. Error creating JSON: unexpected end of fil

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موجة حارة تحسن الطقس الأرصاد الجوية التغير المناخي درجات الحرارة

 

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