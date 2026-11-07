الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح نشطة تضرب مصر خلال الموجة الخريفية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة ورياح نشطة تضرب السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية.

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار متابعة دقيقة للحالة الجوية، مشيرة إلى سيطرة الأجواء الخريفية الغائمة على معظم أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك في ظل تدفق مستمر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة التي تستقر على عدد من المناطق المختلفة. يصاحب هذا المشهد الجوي فرص متوقعة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة عبر البلاد.

توزيع الأمطار على السواحل والشمال

تستهدف الأمطار بشكل رئيسي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد. من المتوقع أن تكون هذه الأمطار متوسطة الشدة على مناطق محددة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. تتصدر دمياط وبورسعيد ومناطق من محافظة كفر الشيخ قائمة المناطق الأكثر عرضة لهطول الأمطار.

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توقعات القاهرة والصعيد والرياح

تشير التوقعات إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة قد تتراوح إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. كما تغطي هذه الفرص مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة. يحذر المركز من نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ من الإحساس ببرودة الطقس المصاحب لهذه التقلبات.

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تأثير الرياح على الملاحة البحرية

ترتبط حالة نشاط الرياح باضطراب واضح في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من البحر المتوسط. تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل مستمر تطورات السحب الممطرة وحركة انتشارها بدقة متناهية. يهدف هذا الرصد المستمر إلى استشراف أي تغيرات تطرأ على الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.

استمرار الرصد وإصدار التحذيرات

تواصل الهيئة العمل على إصدار التحديثات اللازمة بشأن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة ونشاط الرياح المصاحب لها. تهدف هذه الإصدارات إلى مساعدة المواطنين والجهات المعنية على متابعة أي تغيرات طارئة في حالة الطقس. يظل الرصد المستمر هو المحور الأساسي لضمان التواجد الدقيق للمعلومات الجوية المتاحة للجميع.