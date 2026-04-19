الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة مع نشاط رياح وأمطار خفيفة.. ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 19 أبريل 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، مع نشاط للرياح وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة. وتقدم النشرة درجات الحرارة المتوقعة للقاهرة والمحافظات.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 19 أبريل من عام 2026، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد. ويسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مصحوبًا بنشاط ملحوظ لل رياح ، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق. أوضحت الهيئة أن الطقس يبدأ مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ليتغير تدريجيًا إلى طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار في معظم الأنحاء.

ومع ذلك، ستكون الأجواء أكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية. ومع اقتراب المساء، تميل الأجواء إلى البرودة مرة أخرى، لا سيما خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مما يستدعي ضرورة ارتداء ملابس مناسبة لتجنب التأثر بالتقلبات الحرارية المفاجئة. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 27 درجة مئوية، وهو ما يوصف بأنه معتدل نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة. أما عن فرص الأمطار، فقد أشارت التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة، وقد تصل إلى متوسطة في بعض المناطق، وذلك على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق في جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر. كما تمتد فرص الأمطار بشكل خفيف إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، بنسبة حدوث لا تتجاوز 20%، مما يشير إلى احتمال سقوط أمطار متقطعة على فترات زمنية. من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم هو نشاط الرياح الذي سيشمل معظم الأنحاء، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة. وقد تكون هذه الرياح مصحوبة بإثارة للرمال والأتربة، خاصة في مدن القناة، وشبه جزيرة سيناء، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد. من المتوقع أن يؤدي هذا النشاط الرياحي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما في المناطق الصحراوية، الأمر الذي يتطلب من قائدي المركبات توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة. كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مع وجود تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين النهار والليل، ونشاط للرياح، بالإضافة إلى فرص الأمطار. لذلك، تنصح الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند القيادة، خصوصًا في الطرق والمناطق المكشوفة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بانتظام. كما يُنصح بارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل لتفادي الآثار المحتملة للتقلبات الجوية. درجات الحرارة المتوقعة تشمل: القاهرة: العظمى 27 – الصغرى 16، الإسكندرية: العظمى 22 – الصغرى 15، مطروح: العظمى 22 – الصغرى 14، سوهاج: العظمى 31 – الصغرى 17، قنا: العظمى 34 – الصغرى 19، وأسوان: العظمى 32 – الصغرى 20





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأرصاد الجوية الطقس أمطار رياح درجات الحرارة

United States Latest News, United States Headlines

