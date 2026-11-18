هيئة الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة وغارات مطرية على السواحل وحلايب شلاتين الأربعاء 18 نوفمبر 2026، مع نصائح هامة لسلامة القيادة على الطرق.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس استثنائية تتزامن مع يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 ، حيث تحذر الجهات المختصة من تكوّن شبورة مائية كثيفة تؤثر بشكل مباشر على الرؤية الأفقية في مناطق متعددة من البلاد.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق متابعة دقيقة لأحوال الغلاف الجوي، حيث حددت الهيئة الإطار الزمني الدقيق لظهور الشبورة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية من قبل السائقين والمقيمين في المناطق المتأثرة لتجنب المخاطر الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية.

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تفاصيل المناطق المتأثرة بالشبورة

تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية الكثيفة ستركز نشاطها على مناطق واسعة تشمل السواحل الشمالية، والوجه البحري، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تمتد تأثيرات هذه الظاهرة الجوية لتشمل وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث من المتوقع أن تؤدي الكثافة العالية للضباب إلى عرقلة حركة المرور وانخفاض حاد في مدى الرؤية، مما يستدعي الحذر الشديد من قبل قائدي المركبات.

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فرص سقوط الأمطار على المناطق الجنوبية

في تطور جوي مختلف، كشفت الأرصاد عن احتمالية هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن هذه الأمطار ستكون متقطعة وغير مكثفة مقارنة بالظروف الجوية المعتادة في هذا الوقت من العام.

ومع ذلك، هناك فرص محددة لهطول أمطار قد تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث تقارب من 30%، وتتركز هذه الفرصة بشكل أساسي على مناطق حلايب وشلاتين، وهي مناطق نادرة التجدد بهطول الأمطار فيها مقارنة بباقي أجزاء الدولة.

توصيات السلامة لقيادة المركبات

شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الرسمي المنشور على صفحتها بموقع فيسبوك على وجوب توخي الحيطة والحذر الشديد من قبل قائدي المركبات أثناء القيادة خلال الفترات من الساعة الثالثة فجراً وحتى الساعة التاسعة صباحاً.

ويرجع هذا التوصية إلى الطبيعة العنيفة للشبورة المائية التي قد تختبئ في بعض الطرق، مما يجعل التنبؤ الدقيق بمواقعها الصعبة أمراً مستحيلاً دون مراعاة شديدة للسرعات والظروف المحيطة، للحفاظ على السلامة العامة.

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آفاق الطقس المستقبلية

تشير التوقعات إلى استمرار حالة من الاستقرار النسبي مع تأرجح بين الأجواء الدافئة نهاراً والباردة ليلاً على معظم الأنحاء، في ظل متابعة مستمرة من قبل خبراء الأرصاد للتغيرات الدقيقة التي قد تطرأ على الخرائط الجوية.

وتعكس هذه الحالة الجوية التقلبات الطبيعية التي تشهدها مصر في فصل الخريف، حيث تتداخل أنظمة الضغط الجوي المختلفة لإنتاج ظواهر متباينة تتراوح بين الشبورة الكثيفة والأمطار النادرة على الجبهات الجنوبية للبلاد.