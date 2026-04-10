الأزهر يعلن عن إتاحة نماذج 'البوكليت' التجريبية لطلاب الثانوية استعدادًا للامتحانات

في إطار الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إتاحة النماذج التجريبية لنظام 'البوكليت' للقسمين العلمي والأدبي، بهدف مساعدة الطلاب على التأقلم مع شكل الامتحانات ونمط الأسئلة وتدريبهم على إدارة الوقت.

أعلن قطاع المعاهد الأزهر ية عن خطوة هامة تهدف إلى دعم طلاب الشهادة الثانوية الأزهر ية في استعداداتهم ل امتحانات نهاية العام، وذلك من خلال إتاحة النماذج التجريبية لنظام ' البوكليت ' للقسمين العلمي والأدبي. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأزهر الشريف على توفير كل سبل الدعم لل طلاب وتمكينهم من التأقلم مع شكل ال امتحانات ونمط الأسئلة، بهدف تحقيق أفضل النتائج. وقد تم الإعلان عن هذه النماذج في وقت مبكر لإتاحة الفرصة لل طلاب للتدريب الكافي والتعود على نظام البوكليت قبل انطلاق ماراثون ال امتحانات .

ويأتي هذا الإجراء في إطار رؤية قطاع المعاهد الأزهرية لتقديم تعليم متميز يواكب التطورات التربوية الحديثة ويسعى إلى تحقيق التميز الأكاديمي للطلاب.\تم إعداد هذه النماذج التجريبية بعناية فائقة وتحت إشراف مباشر من قيادات الأزهر، حيث تم تكليف نخبة من مستشاري المواد الدراسية (العلوم الشرعية، العربية، والثقافية) بإعدادها بدقة عالية. بناءً على توجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تم التأكيد على ضرورة مطابقة النماذج للمعايير الفنية والتربوية الحديثة، لضمان جودة المحتوى وملاءمته لمستوى الطلاب. كما تولى الإشراف المباشر على تنفيذ هذا العمل الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، لضمان وصول هذه النماذج للطلاب في الوقت المناسب. وتشمل نماذج البوكليت جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب القسمين العلمي والأدبي، بما في ذلك المواد الشرعية والعربية والثقافية. تتميز هذه النماذج بتصميم الأسئلة وفق نظام 'دمج الأسئلة بالإجابة' وهو النظام المتبع في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، مما يتيح للطلاب التعود على هذا النمط من الامتحانات وتنمية مهاراتهم في الإجابة.\تهدف هذه النماذج التجريبية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها كسر حاجز الرهبة لدى الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتدريبهم على كيفية إدارة الوقت بفعالية داخل اللجنة، وتوزيع الجهد على الأسئلة المختلفة بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه النماذج في تعزيز فهم الطلاب للمنهج الدراسي وتعميق معرفتهم بالمواد الدراسية. وقد أشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن هذه النماذج تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم الطلاب وتأهيلهم لاجتياز امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بنجاح. يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النسخ الإلكترونية من هذه النماذج وتحميلها من خلال الرابط المخصص، مما يسهل عليهم عملية المراجعة والتدريب في أي وقت ومن أي مكان. يمثل هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحقيق التميز في التعليم الأزهري، ويعكس التزام الأزهر الشريف بتوفير كل ما يلزم لنجاح أبنائه الطلاب





