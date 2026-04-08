الأزهر يطلق قافلة دعوية وتوعوية إلى مدن البحر الأحمر

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي، أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة دعوية وتوعوية إلى مدن البحر الأحمر، استجابةً لتوجيهات شيخ الأزهر بتكثيف الوجود الميداني في المناطق النائية والحدودية. تهدف القافلة إلى نشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز القيم الأخلاقية، ومواجهة الظواهر السلبية، وتقديم الدعم للشباب والسيدات. وتشمل القافلة لقاءات توعوية، وندوات تثقيفية، وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى التركيز على قضايا مثل التماسك الأسري، وخطورة الشائعات، وحماية الشباب من الانحرافات.

أطلق مجمع البحوث الإسلامية ب الأزهر الشريف، قافلة ً دعويةً وتوعويةً إلى مدن: ( شلاتين - سفاجا - القصير ) وبعض مدن البحر الأحمر ، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ال توعية ال مجتمع ية، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بضرورة تكثيف الحضور الميداني لوعَّاظ الأزهر وواعظاته في المناطق الحدودية والنائية، والتواصل المباشر مع المواطنين؛ بما يُسهِم في ترسيخ القيم الإيجابية ومواجهة الظواهر السلبية.

وتهدف القافلة إلى نشر الوعي الديني والفكري الصحيح بين أهالي هذه المناطق، من خلال عقد لقاءات توعوية مباشرة، وتنظيم ندوات تثقيفية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي تستهدف مختلف الفئات؛ وذلك لنقل رسالة الأزهر الشريف القائمة على الوسطية والاعتدال، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع، مع إيلاء عناية خاصة بتقديم الدعم التوعوي للشباب والسيدات ضد كل ما يهدِّد سلامة المجتمع. وصرَّح الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بأنَّ إطلاق هذه القافلة التي سيلحق بها بداية الأسبوع القادم يأتي ضمن استراتيجية الأزهر الشريف للوصول إلى جميع فئات المجتمع في مختلف المواقع، لا سيَّما المناطق الحدودية التي تمثِّل عمقًا وطنيًّا مهمًّا، مؤكِّدًا أنَّ المجمع يحرص على تقديم الدعم الدعوي والفكري بما يتناسب مع طبيعة هذه المناطق واحتياجات أهلها، وبما يُعزِّز من استقرار المجتمع وحمايته من الأفكار المنحرفة. وأضاف أنَّ القوافل الدعوية تُجسِّد رسالة الأزهر على أرض الواقع؛ إذْ تتيح لوعَّاظ الأزهر وواعظاته التفاعل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى قضاياهم وتساؤلاتهم، وتقديم المعالجة العلمية الرصينة لها، مشيرًا إلى أنَّ موضوعات القافلة تتناول عددًا من القضايا المهمَّة؛ من بينها: دعم القيم الأخلاقية، وأهمية التماسك الأُسَري، وخطورة الشائعات، وتعزيز ثقافة العمل، وحماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أنَّ هذه القافلة تأتي استمرارًا لسلسلة القوافل التي يُطلقها المجمع في مختلف المحافظات، مؤكِّدًا أنَّ الوجود الميداني المباشر يُعدُّ من أهم أدوات نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الدعم الفكري والتوعوي. وتابع أنَّ القافلة تمتدُّ حتى يوم 19 أبريل الجاري؛ بما يتيح تنفيذ برنامج دعوي مكثَّف يُلبِّي احتياجات أهالي (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، ويعزِّز من دور الأزهر الشريف في خدمة المجتمع، وتقديم الدعم في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية. كما يشمل برنامج القافلة تنظيم فعاليات وورش عمل تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع التركيز على الشباب والمرأة. ويهدف الأزهر الشريف من خلال هذه القافلة إلى تعزيز الوعي الديني الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة التطرف الفكري، وبناء مجتمع متماسك ومتراحم. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الأزهر الشريف لتفعيل دوره في خدمة المجتمع والارتقاء به في جميع المجالات، وتأكيدًا على التزامه بنشر قيم الإسلام السمحة والوسطية والاعتدال. وتسعى القافلة إلى توفير بيئة آمنة ومشجعة للحوار والنقاش، وتعزيز التواصل بين الأزهر الشريف والمجتمع المحلي، بما يساهم في بناء جسور من الثقة والتفاهم. كما أنها فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للتغلب عليها. وتعد هذه القافلة جزءًا من سلسلة مبادرات وبرامج يطلقها الأزهر الشريف بشكل دوري، بهدف تعزيز دوره الريادي في نشر الوعي الديني والثقافي، والتصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة في العصر الحديث





