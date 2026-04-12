الأرصاد الجوية تحذر: موجة حر تضرب مصر خلال شم النسيم مع شبورة وأتربة

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حر تضرب مصر خلال شم النسيم، مع توقعات بشبورة مائية وأتربة في مناطق مختلفة، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. تقدم الهيئة نصائح للمواطنين للاحتفال الآمن بعيد الربيع.

بينما يستعد المصريون للاحتفال ب شم النسيم ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة ال طقس ليوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026. وأكدت الهيئة على استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، محذرة من تقلبات ال طقس الربيعية التي تتطلب حذراً خاصاً. وجهت الهيئة مجموعة من النصائح للمواطنين لضمان احتفال آمن وممتع ب عيد الربيع ، مشيرة إلى ضرورة مراعاة نوعية الملابس الملائمة لتقلبات الجو.

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقساً مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد. ويتوقع عودة الأجواء مائلة للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة. قدمت الهيئة شرحاً مفصلاً للظواهر الجوية المتوقعة، محذرة من ظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء. كما توقعت الهيئة ظهور أتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على الرؤية وجودة الهواء. بالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كيلومتر في الساعة على مناطق من السلوم وسيوة، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يتطلب الحذر من الأنشطة الخارجية. أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، مما قد يؤدي لسقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة. من ناحية أخرى، قدمت الهيئة تفاصيل دقيقة عن درجات الحرارة المتوقعة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى ذروتها مسجلة 33 درجة مئوية، في حين تتراوح الصغرى ليلاً بين 14 و17 درجة مئوية على مختلف المناطق. هذا التنوع في درجات الحرارة بين النهار والليل يتطلب من المواطنين ارتداء ملابس مناسبة لتجنب أي مشاكل صحية. علاوة على ذلك، شددت الهيئة على أهمية متابعة النشرات الجوية والتغيرات الطارئة في حالة الطقس، مشيرة إلى أن هذه التحديثات تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأنشطة اليومية والتخطيط للاحتفالات. كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر عند القيادة بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم. في الختام، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على استعدادها لتقديم كل ما يلزم من معلومات لتوعية المواطنين وضمان سلامتهم خلال احتفالات شم النسيم وعيد الربيع، مناشدة الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات والنصائح التي تصدرها الهيئة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم





طقس أرصاد جوية شم النسيم موجة حر شبورة مائية أتربة درجات الحرارة عيد الربيع

