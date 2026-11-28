الأزهر الشريف يوجه حملة توعوية واسعة لتعزيز السلوك الحضاري واحترام قوانين المرور، مؤكدةً أن الالتزام بالسلامة واجب شرعي يعكس المسؤولية المجتمعية.

أعلن الأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية واسعة النطاق تحمل عنوان "حتى لا تتكرَّر الأوجاعُ"، بهدف معالجة الإشكاليات السلوكية في الشارع المصري وترسيخ قيم المسؤولية المدنية. تسعى هذه المبادرة المركزية إلى تعزيز السلوك الحضاري، وتشديد الالتزام بقيم احترام الآخرين، وزيادة الوعي بالمسؤولية الفردية تجاه سلامة المجتمع ككل. أكد المتحدثون أن الرسالة الأساسية للحملة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس الجوهر الأخلاقي، مؤكدةً أن القيم ليست مجرد مواقف عابرة بل هي ممارسات يومية ثابتة.

مبادرّة الأزهر الشريف لتعزيز السلوك المدني

تُطلق هذه المبادرة تحت التوجيه المباشر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي أمر بتكثيف الجهود الرامية إلى نشر القيم الأخلاقية في المجتمع. تأتي الحملة كرد فعل على التحديات اليومية التي تواجه الشارع، مثل القيادة المتهوِّرة وعدم الالتزام بقواعد المرور أو استخدام الهاتف أثناء السواقة. كما تستهدف الحملة تصحيح سلوك عدم احترام حقوق المشاة والتعدّي على حقوق الآخرين في الطريق العام، مما يعكس رؤية شاملة لإصلاح البيئة الاجتماعية.

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الالتزام بالقوانين واجب شرعي وإنساني

في هذا الإطار، صرّح أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بأن الطريق يُعدّ مساحة مشتركة يتطلب احترامها التزاماً أخلاقياً وإنسانياً بحتاً. pointed الجندي إلى أن احترام قواعد المرور ليس مجرد واجب قانوني، بل هو انعكاس مباشر للاحترام الذي يُنظر به إلى حياة الآخرين وحقوقهم المشروعة. وأكد أن القيم الأصيلة التي يدعو إليها الإسلام، مثل ضبط النفس والتسامح والتعامل الحضاري، يجب تطبيقها في مختلف مناحي الحياة اليومية وليس في مناسبات معينة فقط.

كما شدد الجندي على أن الالتزام بقوانين المرور يُعدّ واجباً شرعياً ووطنياً، وهو ما أكّدته دار الإفتاء المصرية مؤخراً في فتاوى ومواقف رسمية متكررة. يربط المجمع الإسلامي بين السلوك المدني والقيم الدينية، مشدداً على أن كل تصرف مسؤول قد يُحمي حياة إنسان، وكل سلوك حضاري يسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً ورفاهية. هذا الربط بين الفقه والقانون يسهم في تعميق الفهم المجتمعي لأهمية الطاعة للقواعد العامة.

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استراتيجيات التوعية والتغيير المجتمعي

تستهدف المبادرة تقديم مجموعة متنوعة من الرسائل التوعوية المباشرة والرقمية بأساليب جذابة تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحيحة بين مختلف فئات المجتمع. تهدف الرسائل إلى تحفيز أفراد المجتمع على مراجعة تصرفاتهم اليومية، انطلاقاً من المبدأ القائل بأن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من الفرد قبل أن يمتد إلى المحيط العام. يؤكد المنظّمون أن احترام الآخرين والحرص على سلامتهم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً مستمراً من كل طرف.

ختاماً، تؤكد الحملة أن الأخلاق هي البوصلة التي تقود الإنسان في مواقفه وتصرفاته، وأن احترام الطريق يبدأ من احترام كرامة الإنسان. تدعو المبادرة إلى ترسيخ ثقافة أن كل سلوك إيجابي هو لبنة في بناء مجتمع راقٍ، وأن تکرار الأوجاع يمكن تجنبه من خلال تغيير جذري في الوعي الفردي والجماعي. هذا النهج الشمولي يجمع بين التوجيه الديني والتطبيق العملي للقوانين لبناء بيئة آمنة للجميع.