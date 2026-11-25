حذر الأزهر من مضامين لعبة غتا 6، وفي قطاع الاستثمار، أكدت الحكومة والرئيس التنفيذي لجنرال موتورز على زيادة المكون المحلي إلى 45٪ وتصدير السيارات.

صدر تحذير رسمي من الأزهر الشريف بشأن لعبة الفيديو "جاتا 6" (GTA 6)، موضحًا المخاطر التي تحملها اللعبة على الشباب. يركز التحذير على وجود طقوس غامضة ومشاهد عنف واضحة ومضامين غير أخلاقية قد تضر بالمجتمع. يأتي هذا الموقف في ظل تزايد اهتمام الأجهزة الرقابية بأثر الوسائط التفاعلية على السلوك.

تحذير الأزهر من مضامين اللعبة

أكدت المؤسسة الدينية في بيانهما الرسمي على وجود محتوى لا يتوافق مع القيم الإسلامية والأخلاقية السائدة. نص التحذير على ضرورة مراقبة ما يشاهده الشباب وتجنب اللعب التي تحتوي على مشاهد عنف أو طقوس مشبوهة. يهدف الأزهر من خلال هذا الموقف إلى حماية النشء من الانحرافات السلوكية الناتجة عن استهلاك المحتوى الرقمي غير المراقب.

Also read الرقابة المالية: تطوير أسواق رأس المال يتطلب تعزيز قدرتها على جذب المدخرات وتوجيهها للاستثمار

جنرال موتورز تدشن إنتاج السيارة الجديدة

في حدث صناعي متزامن، أشاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالشراكة الصناعية الممتدة بين الدولة المصرية وشركة جنرال موتورز. تم الإعلان عن ذلك على هامش مراسم إطلاق الإنتاج المنتظم لسيارة "شيفروليه جروڤ" الجديدة كليًا. عقد الاجتماع في مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور مسئولي الشركة وكبار الوزراء.

زيادة المكون المحلي إلى 45 في المئة

صرح "روهان فرنانديز"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، بأن الشركة تعمل على زيادة المكون المحلي الذي وصل حاليًا إلى 45 في المئة. أكد الالتزام بتعزيز الموردين المحليين والمصنعين داخل السوق المصرية. يهدف هذا التوجه إلى تعميق جذور التصنيع محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مراحل الإنتاج الأساسية.

Advertisement

خطط التوسع والتصدير للأسواق الخارجية

أكد "خورخي بلاتا"، رئيس جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على سعادته بمشاركة رئيس الوزراء في هذه المناسبة الهامة. أشار بلاتا إلى مرور 100 عام على مسيرة الشركة في مصر، والتي امتدت منذ عام 1926. تعهدت الشركة بالتعاون مع الوزراء لتحديد أفضل السبل لجعل مصر مركزًا للتصنيع والانطلاق به إلى الأسواق الخارجية.

دعم الاستثمار والتوطين الصناعي الحكومي

من جهته، عرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطوات الحكومة لدعم وتحفيز الاستثمار الأجنبي.强调了 من أهمية الانطلاق من الإنتاج المحلي إلى التوسع في التصدير، مشيرًا إلى تقديم الدعم عبر الشراكة الثلاثية مع الصناعات المغذية. كما أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة توفر تيسيرات ومحفزات للقطاع، مع التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية.