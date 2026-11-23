الجامع الأزهر يؤكد قدسية الرابطة الأسرية ويوضح أن القوامة مسؤولية رعاية ورعاية وليس استعلاء، محذرا من المبالغة في المهور والاشتراطات التعجيزية.

عقد الجامع الأزهر الشريف، مساء اليوم الاثنين، فعاليات اللقاء الخامس والسبعين من " الملتقى الفقهي"، الذي ناقش بعمق العلاقة الأسرية وحدودها في ضوء الشريعة الإسلامية. يأتي هذا الحدث تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بهدف توضيح الرؤية الصحيحة للعلاقات الزوجية ومكافحة المفاهيم المغلوطة المنتشرة في الوقت الحالي.

قدسية الأسرة في المنظور الإسلامي

أكد الدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، أن الأسرة تمثل ركيزة أساسية لصيانة المجتمعات من التصدع والوهن، إلى جانب الدين واللغة. وارتبط قدسية الرابطة الأسرية بتقوى الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾، مما يجعلها ميثاقاً غليظاً وآية تدل على عظيم قدرة الخالق ورحمته بعباده.

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وقال أمين سر هيئة كبار العلماء إن عقد الزواج يختلف جوهرياً عن عقود البيع والمعاوضات التي تقوم على المكايسة والمغالبة لتحقيق الربح المادي. إن النكاح في الفقه الإسلامي يقوم على المكرمة وتحقيق السكن والمودة والرحمة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾.

تفنيد مفهوم القوامة والمسؤوليات

نفت الدكتورة الدكتورة أحمد خيري، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، الشبهات التي تروجها الأقلام المغرضة حول مفهوم "القوامة" في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾. مؤكدة أن القوامة في مقاصد الشريعة هي قوامة تكليف ورعاية وليست تسلطاً أو استعلاءً، حيث ترتبط بواجب السعي والإنفاق وتوفير الحياة الكريمة للأسرة.

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واستشهدت الأعضاء بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حيث أخذ برأي أمهات المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، مما دحض الأقوال والأمثال الدارجة التي تسيء لمكانة المرأة. كما أشارت إلى أن السيرة النبوية العطرة قدمت التطبيق العملي الأكمل لحسن المعاشرة وإكرام المرأة، حيث لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئاً قط.

تحذير من الممارسات المادية الخاطئة

حذر الدكتور علي مهدي من الممارسات المادية المغالية التي تحول بناء الأسرة من سكن آمن إلى ساحة للتربص وتكبيل الطرف الآخر. وطالب بالابتعاد عن المبالغة في المهور أو اشتراط إيصالات الأمانة والقوائم التعجيزية، مشدداً على أن هذه الممارسات تتعارض مع روح المودة والرحمة التي يسعى إليها الشرع الحنيف.

وشدد أبو بكر عبد المعطي، المذيع بإذاعة القرآن الكريم وأمين سر هيئة كبار العلماء، الذي أدار الملتقى، على أن العودة إلى الفقه الأسري الرشيد والهدي النبوي في المعاشرة يمثلان الحصن المنيع لحماية البيوت من التفكك. وفتح باب الأسئلة والمداخلات لرواد الجامع الأزهر، مما أدى إلى تفاعل كبير بين الحضور.