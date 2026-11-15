الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة تضرب القاهرة والسواحل الشمالية فجر الإثنين

الهيئة العامة للأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على القاهرة والسواحل الشمالية، مما يقلل الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، مع نصائح هامة للسائقين.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا جويًا هامًا بشأن موجة من الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة على أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية ومناطق أخرى استراتيجية. وأكدت الهيئة بشكل قاطع أن هذه الظاهرة الجوية قد تتطور لتصل إلى حد الضباب الكثيف، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حركة المرور ويؤثر سلبًا على مستويات الرؤية الأفقية.

تفاصيل الظاهرة الجوية ومناطق التاثر المباشرة

تشير التوقعات الدقيقة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد إلى أن الشبورة المائية ستعم مناطق محددة بدقة، وتشمل السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى وسط سيناء وشمال الصعيد. ومن المتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية بشكل حاد على بعض الطرق الرئيسية، حيث قد تقل المسافة المرئية عن 1000 متر، مما يتطلب حذرًا شديدًا من قدامى السائقين وأصحاب المركبات.

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التوقيت الدقيق للظاهرة وتدابير السلامة المرورية

حدد خبراء الأرصاد فترة زمنية محددة لتواجد هذه الظاهرة الخطرة، حيث من المتوقع أن تبدأ في الساعة الثانية صباحًا فجر يوم الإثنين، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من نفس اليوم. وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع سائقي المركبات بالتوخي الشديد والحذر أثناء القيادة في هذه الفترة، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المرورية لتجنب الحوادث.

نصحت الهيئة السائقين بالقيادة بهدوء تام خلال فترات تكون الشبورة المائية، مع التوصية باستخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر للحفاظ على وضوح الرؤية. كما أوصت بفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء على الزجاج الداخلي، واستعمال آلة التنبيه على فترات متقطعة لضمان معرفة الآخرين بوجود السيارة وتجنب الاصطدامات.

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آليات التنسيق والاستجابة للمتغيرات الجوية

تم نشر هذا التحذير عبر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لضمان وصول المعلومة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور والمستفيدين من الخدمات الجوية. ويأتي هذا الإعلان في إطار استجابة الهيئة لمطالب المواطنين وسائقي الطريق، بهدف توفير معلومات دقيقة وسريعة تساعد في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

تسعى الهيئة من خلال هذه التحذيرات إلى تقليل المخاطر المحتملة على الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي العام بأخطار الظروف الجوية غير المستقرة. وتظل هذه الإرشادات الصادرة عن خبراء الأرصاد مرجعية أساسية لأي شخص يتحرك على الطرق العامة خلال الفترة المذكورة.