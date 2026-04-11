الأزهر يوضح حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وحالات الإثم والتأخير

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى مفصلة حول حكم أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس، موضحًا الحالات التي يقع فيها المسلم في الإثم بسبب التأخير، والأسباب الموجبة للقضاء. كما بينت الفتوى فضل صلاة الفجر وأهمية أدائها في وقتها.

أجاب مركز الأزهر العالمي لل فتوى الإلكترونية عن تساؤل مهم يشغل بال الكثيرين، وهو حكم أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس، وما إذا كان المسلم يقع في الإثم بسبب تأخيرها نتيجة للنوم. أوضح المركز في فتواه التفصيلية أن الإسلام يولي أهمية قصوى للحفاظ على الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة شرعاً، مستشهداً بالآية الكريمة: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}. ويوضح هذا التأكيد على أهمية الوقت المحدد للصلاة، وأن الالتزام به هو علامة على إيمان المؤمن.

يذكر المركز أن صلاة الفجر تحديداً تحظى بمكانة خاصة وتقدير كبير، ويتجلى ذلك في التأكيد على أدائها في وقتها المحدد قبل شروق الشمس، وهو الوقت الذي يتطلب فيه الأمر مجاهدة للنفس ومغالبة للنوم. هذه المجاهدة تجعل لصلاة الفجر أجراً عظيماً ومكانة رفيعة في الإسلام. استشهد المركز بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله»، وهذا الحديث يبين عظمة هذا الفرض وشمولية رعاية الله تعالى لمن يؤديه. كما ذكر المركز حديثاً آخر يبين فضل المشي إلى المساجد في الظلمة، وهو: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بالنور التام يوم القيامة».\فرق مركز الأزهر للفتوى بين حالتين رئيستين للمصلي الذي تفوته صلاة الفجر بسبب النوم أو غيره. الحالة الأولى: إذا بذل المسلم كل ما في وسعه للاستيقاظ لأداء صلاة الفجر، كأن ينام مبكراً، ويكون لديه نية صادقة لذلك، ويستخدم منبهاً أو يطلب من شخص ما إيقاظه، ومع ذلك غلبه النوم، وفي هذه الحالة لا يقع عليه إثم. ومع ذلك، يجب عليه أداء الصلاة فور استيقاظه مباشرة. هذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية ورفع الحرج عن المسلم إذا لم يكن لديه تقصير أو إهمال. الحالة الثانية: إذا قصر المسلم في اتخاذ الأسباب اللازمة للاستيقاظ، وتكاسل عن القيام بالواجب، وأهمل التدابير الضرورية، فإنه يكون مذنباً بتفريطه. ومع ذلك، تبقى صلاة الفجر واجبة عليه، ويجب عليه أن يصليها فور استيقاظه ككفارة لهذا التأخير والتقصير. هذه الحالة تدل على أهمية الالتزام والمسؤولية في أداء العبادات.\أكد مركز الأزهر للفتوى أن صلاة الفجر في كلتا الحالتين صحيحة عند قضائها فور الاستيقاظ، استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». هذا الحديث يوضح أن النسيان أو النوم ليسا عذراً يمنع من أداء الصلاة، بل يجب قضاؤها عند التذكر أو الاستيقاظ. يشدد المركز على أهمية الاجتهاد الدائم في المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة في وقتها، وذلك لما فيها من بركة عظيمة وحفظ للمسلم في يومه. يوضح المركز أن أداء صلاة الفجر في وقتها له فوائد دنيوية وأخروية، منها الرعاية الإلهية والحماية من المشاكل والمصائب، بالإضافة إلى الثواب العظيم يوم القيامة. يختتم المركز فتواه بالتأكيد على أهمية التمسك بتعاليم الإسلام والحرص على أداء العبادات في أوقاتها، لأن ذلك هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة





