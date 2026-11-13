الأزهر يحذر من النيل من الصحابة في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر

الدكتور أبواليزيد سلامة يشرح واجب التوقير للصحابة الكرام في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، محذراً من التشكيك في أمانتهم ونفي عصمتهم فقط دون إنقاص مكانتهم.

ألقى الدكتور أبواليزيد سلامة ، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهر ية والباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر ، تحت عنوان " الصحابة الكرام بين واجب التوقير وأمانة الإنصاف"، مؤكداً أن الصحابة رضوان الله عليهم يمثلون جيلاً فريداً نشأ في مدرسة النبوة وحمل أمانة نقل القرآن الكريم و السنة النبوية للأجيال المتعاقبة.

أهمية التوقير والإنصاف للصحابة

أكد الدكتور أبواليزيد سلامة أن من أعظم نعم الله على الإنسان نعمة الإسلام، التي تستوجب دوام الشكر لله تعالى، والشكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة والأخذ بأيدي الناس إلى طريق الهداية والنجاة، موضحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة القرآن الكريم وبيّن معانيه وأحكامه من خلال سنته المطهرة التي تمثل مرجعاً أصيلاً لفهم الدين والعمل به.

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واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى"، حين سألوه من يأبى، فأجاب: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار"، موضحاً أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا جيلاً فريداً صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهل من علمه وحكمته، وتربى على يديه على مكارم الأخلاق وصالح الأعمال، فتعلموا منه الأمانة والصدق والحياء والصلة والبر والطاعة، وتشربوا قيم الإيمان والتضحية والإخلاص.

التضحيات والنماذج العملية للإيمان

وأشار فضيلة الدكتور أبو اليزيد سلامة إلى أن الصحابة قدموا نموذجاً عملياً لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في عقيدته وعبادته وسلوكه ومعاملاته، وأن التربية النبوية صنعت رجالاً حملوا لواء الإسلام ونقلوا إلى الأجيال المتعاقبة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبلغوا شريعة الله إلى الناس، وبذلوا الغالي والنفيس وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الحق ونصرة الدين.

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وأوضح أن ما بذله الصحابة من جهود وتضحيات ساهم في وصول الإسلام إلينا واضح المعالم، مستشهداً بقول الله تعالى: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾، كما استشهد بقوله سبحانه: ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

تحذير من التشكيك في أماني الصحابة

أشار فضيلته إلى أن الإنصاف يقتضي عدم ادعاء العصمة لأحد من الصحابة بعد الأنبياء، لكن ذلك لا يجيز التشكيك في صدقهم وأمانتهم أو الانتقاص من قدرهم ومكانتهم التي أثنى الله عليها وزيّاهم في كتابه الكريم، مستنكراً ما يصدر عن بعض الناس من إساءات واتهامات باطلة للصحابة، أو رفض أقوالهم وهديهم وسنتهم، والدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم دون السنة النبوية، أو اعتبار أقوال الصحابة واجتهاداتهم غير معتبرة.

ووضح أن هذه الطروحات تتعارض مع ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم بشأن مكانة الصحابة ووجوب توقيرهم، مستشهداً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم"، وقوله: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"، كما استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ"، محذراً من تجاهل هذه التوجيهات النبوية أو الانسياق وراء الشبهات التي تستهدف النيل من الصحابة.

تأثير القدوات في بناء المجتمع

وتطرق إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "سيأتي على الناس سنوات خداعات؛ يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة"، حين سألوه: "وما الرويبضة؟" فأجاب: "الرجل التافه يتكلم في أمر العامة"، مشدداً على أن استهداف الصحابة والانتقاص من مكانتهم يرتبط بمحاولة إسقاط القدوات التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بها، باعتبارهم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية، وقدموا نموذجاً عملياً لما تربوا عليه في مدرسة النبوة من إيمان وأخلاق وأمانة واستقامة.

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وتساءل فضيلته: "إذا سقطت مكانة هؤلاء في نفوس الشباب، فمن يقتدون به؟ وإلى أين يتجهون؟ وكيف يتعلمون هدي النبي وسنته؟"، مؤكداً أن كل أمة تبحث عن نماذج صالحة تحتذي بها الأجيال، وقد تضطر بعض الأمم إلى اختراع شخصيات تقدمها بوصفها نماذج للبطولة والشجاعة، بينما تمتلك الأمة الإسلامية أعظم القدوات في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "حب الأنصار آية الإيمان، وبغض الأنصار آية المنافق"، موضحاً أن المحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تقتصر على الأقوال، وإنما تظهر في الاقتداء بسيرتهم والتمسك بهديهم، وقراءة أخبارهم وتعليمها للأبناء والبنات، حتى يدركوا أنهم الجيل الفريد الذي اصطفاه الله لحمل أمانة هذا الدين وتبليغه، وبذل في سبيله الغالي والنفيس.