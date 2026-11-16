الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وضباب على الطرق يوم 16 نوفمبر 2026

توضح الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم 16 نوفمبر 2026، مع تحذيرات هامة من شبورة مائية كثيفة وضباب يعطل الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة على مستوى الجمهورية في يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 ، وسط تحذيرات صارمة من مخاطر الشبورة المائية الكثيفة التي قد تمتد لتصل حد الضباب.

وتهدف هذه البيانات إلى إرشاد السائقين والمواطنين إلى المخاطر المحتملة على الطرق السريعة، خاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث من المتوقع انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية مشددة أثناء التنقل.

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توقيت وشدة الشبورة المائية المتوقعة

تحدد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الفترة الزمنية لتشكيل الشبورة المائية الكثيفة بوضوح، حيث تبدأ التأثيرات من الساعة الثانية فجراً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم 16 نوفمبر 2026.

تشمل هذه الشبورة مناطق جغرافية محددة بدقة وهي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مع احتمالية تحول هذه الشبورة إلى ضباب كامل على بعض المحاور الطرقية الحيوية.

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ووفقاً للتفاصيل الفنية الواردة، فإن هذا الظرف الجوي سيؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على العديد من الطرق الرئيسية، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على سلامة الحركة المرورية ويتطلب خفض السرعة بشكل كبير.

فرص هطول الأمطار ونشاط الرياح

أشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لتشكل بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة تمتد من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف للغاية.

وذكرت المصادر الرسمية أن فرص هطول أمطار خفيفة جداً قد تتواجد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، لكنها ستكون متقطعة وغير مؤثرة بشكل كبير على الحياة اليومية أو الحركة المرورية في هذه المناطق الساحلية.

في المقابل، ارتفعت نسب احتمال هطول الأمطار على المناطق الجنوبية، حيث أشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريباً، على فترات متقطعة خلال اليوم.

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كما لفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الانتباه إلى نشاط الرياح أحياناً بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

تأثيرات مباشرة على الحركة والطرق

النتيجة المباشرة لهذه التنبؤات هي تدهور الظروف المرورية في المناطق المذكورة سابقاً، حيث يصبح استخدام المصابيح الأمامية والخرطوشة شرطاً إلزامياً لضمان رؤية الآخرين وتفادي الحوادث.

ينصح خبراء الأرصاد ومراكز الطوارئ المواطنين بالالتزام بالسرعات المحددة والابتعاد عن القيادة بسرعة عالية، نظراً لأن انخفاض الرؤية إلى أقل من 1000 متر قد يستغرق وقتاً أطول للاكتشاف المبكر للعوائق.

تستمر هذه التحذيرات سارية المفعول حتى انتهاء فترة تشكل الشبورة في العاشرة صباحاً، ليتم بعدها تحسن تدريجي في الرؤية الأفقية، مع بقاء احتمالية نشاط الرياح في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.