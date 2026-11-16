الأزهر يحذر من خطورة التطرف الرقمي واستغلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي في استقطاب الشباب

مرصد الأزهر يحذر من تصاعد مخاطر التطرف الرقمي وتأثير الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في استقطاب المراهقين، مستشهداً بقضية مراهق أسترالي.

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تصاعد المخاطر المرتبطة بالتطرف الرقمي، مؤكداً على تزايد ظاهرة استغلال المنصات الإلكترونية لاستقطاب صغار السن وتوجيههم نحو أفكار العنف والتشدد. ويبرز هذا التحذير الدور الخطير الذي تلعبه ال خوارزميات الموجهة وأدوات الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى المتطرف وتأثيره على الشباب والمراهقين.

قضية المراهق الأسترالي نموذجا للاستغلال الرقمي

سلط مرصد الأزهر الضوء على واقعة خطيرة لمراهق أسترالي يبلغ من العمر 16 عاماً، أقر أمام المحكمة بتخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة سيدني عام 2024. وكشفت تفاصيل هذه القضية عن تطور أساليب الاستقطاب عبر الإنترنت، حيث تعرض المراهق لمحتوى متطرف واستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن معلومات مرتبطة بأفكاره وخططه الإرهابية.

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تأثير الخوارزميات في نشر الفكر المتطرف

أوضح المرصد أن أساليب نشر الفكر المتطرف لم تعد تقتصر على التواصل المباشر أو الدعاية التقليدية، بل امتدت إلى المنصات الرقمية التي تتيح وصول المحتوى التحريضي إلى المستخدمين. وأشار إلى أن الخوارزميات قد تسهم في توجيه المستخدمين نحو مواد أكثر تطرفاً بناءً على اهتماماتهم وأنماط تفاعلهم، مما يضاعف من خطورة هذه الظاهرة خاصة عند استهداف الأطفال والمراهقين.

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تحديات الذكاء الاصطناعي في سياقات التطرف

أشار مرصد الأزهر إلى أن قضية المراهق الأسترالي تسلط الضوء على التحديات المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في سياقات التطرف، خاصة مع قدرتها على تسهيل الوصول إلى المعلومات. وهذا الوضع يستدعي ضرورة تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات، ومواجهة المخاطر التي قد تترتب على استخدامها دون رقابة أو توعية كافية.

استراتيجيات مواجهة التطرف الرقمي والوعي التقني

أكد المرصد أن مواجهة التطرف الرقمي لم تعد تقتصر على حجب المحتوى المتطرف أو ملاحقة مروجيه، وإنما تتطلب فهماً أعمق لآليات الاستقطاب الإلكتروني ومتابعة تطور أساليب الدعاية المتطرفة. وشدد على أهمية تنمية مهارات التفكير النقدي لدى النشء، وتوعيتهم بمخاطر المحتوى التحريضي، بما يساعدهم على كشف الخطابات التي تبرر العنف والتشدد وعدم الانسياق وراءها.