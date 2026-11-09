الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية قوية تؤثر على طقس الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

الهيئة العامة للأرصاد تكشف عن شبورة مائية كثيفة وأمطار ورياح نشطة تضرب مصر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوبة عن تنبؤات دقيقة بتأثير أربع ظواهر جوية قوية ومترابطة على المناخ المصري مع بداية الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء، المحدد في 10 نوفمبر 2026. وحذرت الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك المواطنين من تداعيات هذه الظواهر على حركة المرور والطيران والقطاع البحري، مؤكدة أن التغيرات ستطال بشكل مباشر القاهرة الكبرى وعدد كبير من المحافظات الداخلية والساحلية.

تحذيرات من شبورة مائية كثيفة على الطرق

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوبة أن هناك توقعا سائدا لظهور شبورة مائية كثيفة قد تعيق الرؤية على بعض الطرق الرئيسية، بدءا من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة التاسعة صباحا. وتشمل هذه الظاهرة المناطق الشمالية من البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تتطلب من السائقين توخي الحذر الشديد لتفادي الحوادث.

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فرص أمطار متقطعة على السواحل الشمالية

أضافت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على معظم الأنحاء، مع ميل طفيف للحرارة في جنوب الصعيد، بينما سيكون باردا خلال الليل والساعات الأولى من الصباح. وكشفت الأرصاد عن وجود فرص محددة لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى درجة المتوسط أحيانا، بنسبة حدوث تتراوح حول 30٪، وستكون مقتصرة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بشكل متقطع.

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توقعات برياح نشطة واضطراب بحري

لفتت الهيئة إلى توقعات بنشاط الرياح التي قد تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ساعة على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. كما حذرت من إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، مع اضطراب شديد في الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.