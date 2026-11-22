تعزيز الشراكة العلمية والدعوية بين الأزهر الشريف ومؤسسة السلام في العالمين باندونيسيا لتأهيل الكوادر ونشر قيم التسامح. تفصيل اللقاء والتدريب في فبراير 2026.

شهد الاحتفال بذكرى تأسيس مؤسسة البابا كيرلس حضور بارز للبروفيسور مجدي يعقوب ، الذي التقى بوفد رفيع المستوى من مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية. وقد ترأس هذا الوفد الشيخ مخلص هاشم ، رئيس المؤسسة، إلى جانب السيد نزار مشهدي، الأمين العام، والسيد علي حسن بحر، مستشار المؤسسة. جرت هذه اللقاءات في إطار جهد حثيث لتعزيز أواصر التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية في إندونيسيا.

أبعاد العلاقات الأزهرية مع إندونيسيا

أكد الشيخ أيمن عبد الغني، خلال اللقاء، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع الأزهر الشريف بإندونيسيا، مشيراً إلى حرص المؤسسة الدينية العريقة على مواصلة التعاون مع المؤسسات التعليمية والدعوية هناك. ويهدف هذا التعاون المستمر إلى نشر المنهج الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام في المجتمعات المحلية. ويضيف الشيخ أيمن أن استمرار أوجه التعاون المشترك يلعب دوراً محورياً في تأهيل الكوادر العلمية والدعوية وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والتدريبية.

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دور الخريجين سفراء لقيم الوسطية

اعتبر الشيخ أيمن عبد الغني أن خريجي الأزهر الشريف في إندونيسيا يمثلون سفراء حقيقيين لمنهجه الوسطي وقيمه العلمية والإنسانية في أوطانهم. وتأتي هذه العبارة تأكيداً على أن تأثير الأزهر لا يقتصر على التدريس فحسب، بل يمتد ليصل إلى صقل الشخصيات الدينية التي تعود لتخدم مجتمعاتها بوعي وثقة. ويعكس هذا الموقف استراتيجية الأزهر في بناء جيل من الدعاة والمفكرين القادرين على نقل الرسالة الدينية بسلامة وأمانة.

رؤية مؤسسة السلام في العالمين

من جانبه، أعرب الشيخ مخلص هاشم، رئيس مؤسسة السلام في العالمين، عن تقديره البالغ للدور العلمي والدعوي الذي يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر. وقد أكد الشيخ مخلص أن هذا الدور يسهم بشكل فعّال في نشر تعاليم الإسلام السمحة وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال على مستوى العالم. كما أعرب عن تطلع المؤسسة إلى توسيع آفاق التعاون مع الأزهر الشريف والاستفادة من خبراته العلمية والدعوية.

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برامج التدريب وتاريخ فبراير 2026

ويأتي اللقاء الحالي امتداداً منطقياً للتعاون السابق بين الأزهر الشريف ومؤسسة السلام في العالمين، الذي شمل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة. كانت هذه البرامج تهدف إلى تأهيل المعلمين ومديري المعاهد الدينية بإندونيسيا، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى. وقد شهد شهر فبراير 2026 تخريج مجموعة كبيرة من المتدربين، حيث بلغ عددهم 45 متدرباً قادمين من 22 محافظة إندونيسية مختلفة.

آفاق المستقبل والبروتوكولات المتوقعة

وتتجه الأنظار الآن نحو بحث توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية. يهدف هذا البروتوكول المتوقع إلى تعزيز الشراكة في المجالات العلمية والدعوية وتبادل الخبرات بشكل مؤسسي ورسمي. إن هذا الخطوة تستبق المستقبل لبناء جسور معرفية متينة، وتضع إطاراً عملياً لاستدامة الجهود المشتركة في خدمة المجتمع الإنساني ونشر ثقافة التسامح.