حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا كاسحا بنتيجة 7-0 على كوستاريكا في مباراة ودية أقيمت على ملعب ماريو ألبرتو كيمبس، في أول ظهور له بدون ليونيل ميسي.

حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فوزا كاسحا ومبهرا على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 7-0، في مباراة ودية أقيمت فجر الأربعاء على أرضية ملعب " ماريو ألبرتو كيمبس". جاءت هذه النتيجة الباهرة كبداية قوية للمنتخب في الظهور الأول له بعد إعلان أسطورة الكرة العالمية ليونيل ميسي اعتزاله اللعب دوليا، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة المنتخب على الاستمرار في تحقيق الفوز في ظل غياب القائد التاريخي.

مباراة ماريو ألبرتو كيمبس ونتيجتها الكاسحة

افتتح نجم كومو الإيطالي نيكو باز باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، لتبدأ الأرجنتين هيمنتها الكاملة على مجريات اللعب. وبذلك قدم باز نفسه كبديل قوي وواعد لمقاعد البدلاء أو التشكيلة الأساسية في المراحل المقبلة من مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني.

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واصلت الأرجنتين ضغطها الهجومي، وسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 35. ثم عاد نيكو باز ليقدم عرضا فنيا متميزا ويضيف الهدف الثالث لراقصي التانجو في الدقيقة 38، ليثني هيبة الفرق الكوستاريكية التي لم تستطع صمام ذراعيها في مواجهة هذا العبور الهجومي.

هيمنة الأرجنتين في الشوط الأول بتسع أهداف

مع استمرار التقدم، أضاف ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 43، ليعزز تقدم الأرجنتين ويتركز الحديث على كفاءة الهجوم الجديد للمنتخب. أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بنتيجة 4-0 نظيفة، في مشهد كروي أثلج صدور الجماهير التي كانت تخشى من تأثير غياب ميسي سلبا على كيان المنتخب.

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استمرت هيمنة الأرجنتين على الملعب، حيث كانت الدقيقة 43 لحظة حاسمة في الشوط الأول، حيث ثبت ألفاريز تقدم الفريق بأربعة أهداف، مما فرض على كوستاريكا العودة إلى الخندق الدفاعي بحذر شديد منذ اللحظة الأولى للشتو الثاني.

استمرار الهيمنة والصدور النهائي بنتيجة 7-0

في الشوط الثاني، واصلت الأرجنتين كبح جماح الخصم، وسجل فرانكو ماستانتونو الهدف الخامس في الدقيقة 48، لتستمر الكابوس الكوستاريكي. ثم أضاف أليكسيس ماك أليستر الهدف السادس في الدقيقة 78، ليؤكد أن الفريق لم يتأثر بأي تغييرات تشكيلية أو روحية بسبب غياب النجم الكبير.

وفي الدقيقة 88، أتم فرانكو ماستانتونو السباعية بأهدافه الشخصية الثانية، ليعكس ذلك المستوى العالي من اللياقة والتركيز الذي يمتلكه المنتخب الأرجنتيني. كانت النتيجة النهائية 7-0، مما منح الجماهير دفعة معنوية هائلة مع نهاية مباريات المنتخب خلال هذا العام، بعد خسارته السابقة.

التعافي النفسي بعد الهزيمة أمام الأوروغواي

قبل هذه المباراة، كان المنتخب الأرجنتيني قد خسر أمام الأوروغواي بنتيجة 2-1، في أول ظهور له بدون ميسي. جاءت هذه الخسارة المفاجئة كصدمة للحظات، لكن الأرجنتين استعادت توازنها الذهني والكروي بسرعة مذهلة، من خلال اكتساح كوستاريكا.

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شهدت المباراة حضورا قويا لأسماء مثل إنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر ونيكو باز في وسط الملعب، الذين ساهموا بشكل فعال في توزيع الكرة وخلق الفرص الخطرة. النتيجة منحت الجمهور أملا جديدا في قدرة الفريق على التكيف مع مرحلة ما بعد ميسي.