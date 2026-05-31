الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى الجمعة مع شبورة مائية وأمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس من 1 إلى 5 يونيو 2026، مع استمرار ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح وتحذيرات من الشبورة المائية صباحًا.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة ال طقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 1 يونيو 2026 وحتى الجمعة 5 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن الطقس يسود فيه اعتدال خلال ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الأجواء لطيفة ومنعشة مع نسيم خفيف، بينما يتحول إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، مع توقعات بأن تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق الجنوبية إلى 44 درجة مئوية. وفي الليل، يظل الطقس معتدل الحرارة على مختلف المناطق، مما يوفر فرصة للاستمتاع بأجواء ليلية هادئة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا، خاصة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأشارت إلى أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. لذا، تنصح الهيئة السائقين بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة في هذه الفترات، مع ضرورة استخدام الأضواء المنخفضة والالتزام بالسرعة المقررة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

كما دعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية باستمرار للاطلاع على آخر التحديثات. وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين 1 يونيو على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مثل الإسكندرية ومطروح والسلوم، وتكون هذه الأمطار على فترات متقطعة وغير مؤثرة، ولا يتوقع أن تؤدي إلى أي تراكمات أو مشاكل في الحركة المرورية.

كما توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح خلال الفترة من الإثنين 1 يونيو وحتى الجمعة 5 يونيو على أغلب أنحاء الجمهورية، على فترات متقطعة، مما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا وتقليل الإحساس بالحرارة. وأوضحت الهيئة تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات عظمى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، وصغرى بين 22 و23 درجة مئوية. بينما تسجل السواحل الشمالية درجات عظمى بين 28 و32 درجة مئوية وصغرى بين 20 و21 درجة مئوية.

وفي شمال الصعيد ترتفع الحرارة لتتراوح العظمى بين 38 و40 درجة مئوية، والصغرى بين 24 و27 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 40 و44 درجة مئوية للعظمى، مع صغرى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية. ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل وارتداء الملابس القطنية الخفيفة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة





