الأرصاد الجوية تحذر: عاصفة رملية ضخمة تجتاح البلاد وتؤثر على الرؤية وجودة الهواء

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصدر تحذيراً عاجلاً بشأن عاصفة رملية مثيرة للأتربة قادمة من الصحراء الغربية، تؤثر على الرؤية في مناطق واسعة وتشمل القاهرة والوجه البحري والصعيد والسواحل الشمالية الغربية. تنصح الوزارة باتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً جوياً عاجلاً، مفاده تقدم كتلة هوائية ضخمة مثيرة للرمال وال أتربة ، قادمة من الصحراء الغربية وتتجه نحو قلب البلاد. وأكدت الهيئة أن هذه العاصفة الرملية بدأت بالفعل في الانتشار، مؤثرة على مناطق واسعة من شمال الصعيد و السواحل الشمالية الغربية.

وفقاً لخبراء الأرصاد، فقد شهدت مستويات الرؤية الأفقية تدهوراً حاداً، مع توقعات بأن يمتد تأثير العاصفة المباشر خلال الساعات القليلة القادمة ليغطي خمس مناطق رئيسية تعتبر محورية وحيوية. تشمل هذه المناطق القاهرة الكبرى، بمدنها الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري بأكملها. كما سيمتد التأثير إلى شمال الصعيد، ليشمل محافظات المنيا وبني سويف والفيوم، ثم يتوسع تدريجياً ليشمل وسط وجنوب الصعيد مع مرور الوقت. أما السواحل الشمالية الغربية، فستشهد تأثيراً مباشراً في محافظات مثل مطروح والسلوم والعلمين.

وفي سياق متصل بالتحذيرات، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على مخاطر انعدام الرؤية التي قد تفاجئ المسافرين على الطرق الصحراوية والمكشوفة، لا سيما تلك التي تربط بين العاصمة القاهرة ومحافظات الصعيد، وكذلك طريق الإسكندرية الصحراوي. ولذلك، ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالسرعات المحددة، أو تأجيل السفر غير الضروري حتى تخف حدة هذه العاصفة. وتأتي هذه التحذيرات لتؤكد التقارير السابقة من الهيئة حول رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا، بالإضافة إلى توقعات بسحب رعدية وأمطار قد تصل إلى حد السيول غداً. هذه الظواهر الجوية تستدعي يقظة تامة من الجميع.

من جانبها، أصدرت وزارة البيئة توصيات هامة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر. فقد نوهت الوزارة بضرورة بقاء مرضى الحساسية والجيوب الأنفية وكبار السن داخل منازلهم، والتأكد من إغلاق النوافذ بإحكام. وفي حال الاضطرار للخروج، يجب ارتداء الكمامات الواقية لحماية الجهاز التنفسي من المخاطر المحتملة التي تسببها الأتربة. وتنصح الوزارة بمتابعة التحديثات المستمرة لصور الأقمار الصناعية عبر القنوات الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها في المناطق المأهولة بالسكان خلال ساعات الليل المتأخرة. إن التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية هو السبيل الأمثل لتقليل الآثار السلبية لهذه الظروف الجوية الاستثنائية وضمان سلامة الجميع.

تشير التوقعات إلى أن هذه العاصفة الرملية ستؤثر بشكل كبير على جودة الهواء، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية إضافية. قد يعاني الأشخاص غير المصابين بأمراض تنفسية من تهيج في العين والجهاز التنفسي العلوي. لذلك، يُنصح بتقليل الأنشطة الخارجية والحد من التعرض المباشر للهواء خلال فترة العاصفة. إن فهم طبيعة هذه الظواهر الجوية وخطورتها، والاستجابة الفورية للتحذيرات والتوصيات، يعكس الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في مواجهة التحديات البيئية. وسيتم رصد تطورات العاصفة عن كثب لتقديم أي تحديثات إضافية قد تطرأ على التوقعات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines