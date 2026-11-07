الأرصاد تحذر من عدم استقرار جوي غداً الأحد وانخفاض حاد في الحرارة

هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن حالة عدم استقرار جوي غداً الأحد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وأمطار على مناطق متعددة من الجمهورية.

تشهد البلاد غداً، يوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار الجوي المصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية. وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يسود معتدلاً في نهار الأحد على أغلب الأنحاء، مع ميلان الجو للحرارة على جنوب الصعيد، في حين سيكون مائلاً للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على معظم المناطق.

تفاصيل درجات الحرارة والمدن المتأثرة

توضح الخرائط الجوية التابعة للأرصاد تفاوتاً واضحاً في درجات الحرارة العظمى والصغرى عبر المدن الرئيسية، حيث تسجل العاصمة القاهرة درجة حرارة قصوى تبلغ 24 درجة مئوية، مع انخفاض في الصغرى لتصل إلى 16 درجة مئوية. وفي الإسكندرية، تتراوح الحرارة العظمى عند 23 درجة والصغرى عند 17 درجة، بينما تسجل دمنهور العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

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وفي الشمال الشرقي، تسجل المنصورة حرارة عظمى 24 درجة وصغرى 16 درجة، بينما ترتفع الصغرى في دمياط إلى 18 درجة مع ثبات العظمى عند 24 درجة. وعلى ساحل البحر الأحمر، تشهد الغردقة حرارة عظمى 26 درجة وصغرى 20 درجة، مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة بجنوب الصعيد حيث تصل أسوان إلى 28 درجة عظمى وصغرى 17 درجة.

وتسجل قنا حرارة عظمى 27 درجة وصغرى 16 درجة، بينما تصل بني سويف إلى 24 درجة عظمى و15 درجة صغرى. وفي المناطق الصحراوية والجنوبية المتطرفة، تسجل شلاتين 30 درجة عظمى و22 درجة صغرى، وأبرق 30 درجة عظمى و21 درجة صغرى، فيما تنخفض كاترين لتسجل 17 درجة عظمى و07 درجات صغرى، مما يعكس التنوع المناخي الكبير.

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توقعات سقوط الأمطار ونشاط الرياح

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى توفر الفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق جغرافية محددة تشمل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء. هذا الطقس المتقلب يرافقه نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يساهم في زيادة الإحساس ببرودة الأجواء خلال ساعات المساء والليل.

فيما يتعلق بالحالة البحرية، يشهد البحر المتوسط اضطراباً في حركة الملاحة البحرية مع ارتفاع الأمواج لتتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار، مدفوعة برياح شمالية غربية قوية. وعلى الصعيد نفسه، يشهد البحر الأحمر أمواجاً تتراوح ارتفاعها بين 1.5 إلى 2.5 متر، مما يستدعي توخي الحذر من قبل الملاحيين والصيادين في المنطقتين.

آليات الرصد والتوقعات المستقبلية

يعتمد تحديث حالة الطقس على متابعة مكثفة من خبراء الأرصاد الجوية باستخدام أحدث الأقمار الاصطناعية والنماذج الحاسوبية، لضمان دقة التوقعات وتحذير المواطنين من التقلبات المفاجئة. وتتركز الجهود في تنبيه الجهات المعنية حول خطر الانزلاق على الطرق بسبب الأمطار المتوقعة، فضلاً عن تأثير الرياح على الحركة المرورية والأشجار.

كما تشير البيانات إلى استمرار هذا النمط الجوي غير المستقر خلال الأيام القادمة، مما يتطلب متابعة يومية للأرصاد لتقييم تطور المنظومة الجوية. وتأتي هذه التوقعات في إطار خطة الهيئة للتوعية بالمخاطر المحتملة للطرق والبنى التحتية، مؤكدة على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة العامة أثناء مرور المنخفضات الجوية.

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ويظل التركيز منصباً على المناطق الساحلية والصحراوية نظراً لتباين شدة الطقس فيها، حيث تتصدر كاترين أعلى معدل برودة مع صغرى 07 درجات، بينما تبرز شلاتين وأبرق بأعلى درجات الحرارة العظمى عند 30 درجة. وتهدف هذه التنبيهات إلى حماية الأرواح والممتلكات من آثار العواصف والرياح الشديدة.